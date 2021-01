Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate tehnologiei, organizat pentru prima dată ca ediție complet digitală – CES 2021 – se desfășoară în perioada 11-14 ianuarie 2021. ViewSonic Corp., lider global pe piața soluțiilor de afișare, a anunțat că monitorul portabil de 15.6” cu ecran tactil TD1655 a fost ales CES 2021 Innovation Awards Honoree la categoria Echipamente periferice și accesorii pentru Computere. ViewSonic se mândrește astfel cu distincția primită de TD1655 pentru designul inovator și dotările sale avansate în cadrul Premiilor CES pentru Inovație – o competiție anuală, care premiază designul excepțional și ingineria de top pe care se bazează produse încadrate în 28 de categorii.

Construit pentru călătorii de afaceri, profesioniști care lucrează de la distanță și „nomazi digitali”, ViewSonic TD1655 este ideal pentru creșterea productivității în deplasări. Acesta adoptă un format compact, folosește un ecran cu diagonala de 15.6”, cântărește sub 1kg și are o grosime redusă, de numai 6mm. Datorită suportului de susținere integrat și ecranului pivotabil, utilizatorii au posibilitatea de a ajusta unghiul de înclinare și de a folosi monitorul atât în mod peisaj, cât și în mod portret, ceea ce îi conferă un plus de versatilitate, fiind în acest fel potrivit pentru o varietate mai bogată de scenarii de utilizare.

TD1655 nu are nevoie decât de un singur cablu pentru a reda conținut furnizat de laptopuri, telefoane sau console pentru jocuri, conectivitatea USB-C cu suport pentru alimentare bidirecțională transformându-l în soluția perfectă pentru îmbunătățirea productivității independent de locație și de sistemul de calcul folosit. Folosindu-se de interfața USB-C, monitorul poate alimenta dispozitive mobile (până la 60W), chiar în timp ce el este alimentat cu energie de la un Power Bank sau de la alimentatorul de 60W furnizat în pachet. De asemenea, mai trebuie adăugat că este compatibil cu mai multe sisteme de operare, precum Windows, Android, Chrome, și Mac OS.

Datorită husei magnetice de protecție, care joacă și rol de suprafață de fixare, dar și designului robust, cu carcasă metalică și suport din aluminiu, TD1655 este un echipament deosebit de rezistent. Mai mult decât atât, ecranul este confecționat cu un nivel de rezistență H6 și este prevăzut cu suprafață rezistentă la zgârieturi, ce îl protejează, chiar și în cazul contactului cu cheile. Controlul tactil recunoaște până la 10 atingeri simultane și imaginile la rezoluție 1080p sunt redate clar, datorită suprafeței care reduce reflexiile luminoase, astfel că utilizatorul beneficiază de cea mai bună experiență, indiferent că vizualizează conținut sau realizează schițe sau își ia notițe cu ajutorul Stylus-ului disponibil în pachet.

Despre ViewSonic

Fondată în anul 1987 în California, ViewSonic este o importantă companie producătoare de echipamente și soluții de afișare, lider în dezvoltarea de tehnologii vizuale, ce activează în peste 100 țări. Folosindu-se de spiritul său inovator și de viziunea sa, ViewSonic creează hardware și soluții software complexe, printre care monitoare, video-proiectoare, sisteme de afișare publică digitală, soluții de afișare interactive ViewBoard și ecosistemul software myViewBoard. Cu peste 30 ani de experiență pe piața soluțiilor de afișare, ViewSonic s-a impus prin furnizarea de soluții fiabile pentru educație, întreprinderi, consumatori și profesioniști și prin susținerea utilizatorilor să “Observe diferența.” – ”See the Difference.”

Pentru a afla mai multe despre ViewSonic, vizitați www.viewsonic.com