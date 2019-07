Prețul biletelor la transportul local în municipiul Suceava va scădea de la 2,5 lei la 2 lei iar pensionarii vor beneficia de abonamente gratuite. Când? Atunci când vor intra în circulație autobuzele electrice pe care Primăria Suceava le va achiziționa cu fonduri europene, elvețiene și guvernamentale. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu, miercuri, într-o conferință de presă. Lungu a adăugat că odată cu punerea în circulație a autobuzelor electrice se vor regla și salariile celor de la societatea de Transport Public Local. ”Îmi doresc ca atunci când vin aceste autobuze electrice să reducem costul biletelor de la 2,5 lei la 2 lei cât a fost înainte. De asemenea se poate rezolva problema salariilor la TPL și vom da abonamente gratuite la pensionari. Și nu e vorba de populism. Costurile cu combustibilul sunt de șapte ori mai mici la autobuzele electrice față de cele cu motorină și vom avea de unde. Ave, toate șansele să facem din TPL o societate performantă, modernă, eficientă”, a explicat Lungu. Primarul a amintit că la începutul acestei săptămâni a semnat contractul pentru achiziționarea unui număr de 35 de autobuze electrice cu fonduri europene prin Agenția de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamț în valoare de circa 25 de milioane de euro. Primăria Suceava a demarat deja procedurile pe Sistemul Electronic de Achiziții pentru cumăpărarea autobuzelor. Pe lângă cele 35 de autobuze municipalitatea suceveană mai achiziționează 15 autobuze în baza unui parteneriat cu Ministerul Dezvoltării licitația urmând să aibă loc pe 29 iulie. Trebuie spus că Primăria Suceava mai are cinci autobuze electrice de mici dimensiuni care au fost achizționate cu fonduri elvețiene.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating