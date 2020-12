În urma unei simulări a modului în care vor fi împărțite mandatele de senator și deputat din județul Suceava, PSD ar urma să aibă cel mai mare număr de parlamentari pentru următorii patru ani. Astfel, după prima distribuire și după redistribuirea voturilor rămase neutilizate, PSD Suceava ar urma să aibă un senator, prin liderul județean Ioan Stan și patru deputați, respectiv Eugen Bejinariu, Mirela Elena Adomicăi, Vlad Popescu și Gheorghe Șoldan.

PNL Suceava va avea un senator, Constantin Daniel Cadariu și trei deputați Ioan Balan, Angelica Fădor și Bogdan Gheorghiu.

De asemenea, AUR va avea un senator, sculptorul Mircea Dăneasa și doi deputați, Lucian Florin Pușcașu și Dorel Gheorghe Acatrinei.

Nu în ultimul rând, Alianța USR-PLUS îi va avea în Parlament pe George Mîndruță, în Senat și Radu Tudor Ciornei, în Camera Deputaților.