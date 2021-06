Asociația cu cele mai diverse proiecte de ecologie din România organizează azi, 5 iunie, un maraton de evenimente prin care oamenii adoptă puieți pentru a continua împădurirea sudului României, copiii și adulții învață să recicleze, companiile sunt încurajate să lucreze cu persoane cu dizabilități, iar o echipă inovatoare de reciclare povestește cum colectează selectiv deșeurile din scările de bloc din București, cu cargobiciclete electrice.

Evenimentul 15 ani ViitorPlus pentru oameni și natură are loc în contextul în care România se află pe penultimul loc din Europa în ceea ce privește reciclarea deșeurilor, cu o rată de doar 11%, în timp ce media europeană este de 47%. De asemenea, Comisia Europeană solicită României să închidă și să reabiliteze depozitele ilegale de deșeuri, să asigure protecția habitatelor și a speciilor, să respecte normele UE privind apele reziduale urbane.

„Acest eveniment este o demonstrație în forță a ceea ce am reușit să construim în România în ultimii 15 ani. Am început cu o mână de voluntari și zero resurse materiale. Am reușit să dezvoltăm proiecte uriașe și să atragem o echipă de peste 50 de persoane. Vrem să îi ajutăm pe oameni să afle ce instrumente simple pot folosi pentru a conserva natura, pentru o viață mai bună pentru noi toți” declară Teia Ciulacu, fondatoarea și președintele ViitorPlus.

ONG-ul ViitorPlus continuă acțiunea de împădurire a sudului României, invitând oamenii să adopte puieți pe care asociația îi va planta. „Sport pentru Păduri”, o inițiativă pilot a programului Adoptă Un Copac, s-a lansat azi. Oamenii sunt invitați să se înscrie în program în perioada 5-12 iunie, pentru curse de alergare sau ciclism individuale, urmărite pe aplicația SmartRaces. Taxa de înscriere va fi folosită pentru adoptarea a cinci puieți, care vor fi plantați într-o comunitate afectată de schimbările climatice și cu un grad scăzut de împădurire, formând „pădurea donatorilor”.

Suprafața împădurită de ViitorPlus a ajuns la 112 hectare (1.120.000 mp) de păduri și perdele forestiere adiționale. Acțiunile s-au concentrat pe zona de sud a României, care are un grad de împădurire sub 10%, în condițiile în care Codul Silvic recomandă ca un județ să aibă o suprafață împădurită de minim 30% din totalul său.

În programul Atelierul de Pânză, persoanele cu dizabilități confecționează sacoșe și măsti textile, ca alternativă refolosibilă la produsele de plastic de unică folosință. Atelierul de Pânză a produs până în prezent: peste 267.000 produse din bumbac natur (sacoșe, săculeți, șorțuri etc.), peste 5.500 de produse Puzzletex (salvând astfel peste 2.426 kg de deșeuri textile de la groapa de gunoi) și peste 26.000 măști reutilizabile produse. Pe lângă misiunea de protejare a mediului, Atelierul de Pânză are și o misiune socială, oferind locuri de muncă persoanelor cu dizabilităţi, persoane în rândul cărora incidenţa șomajului este de 90%.

Proiectul inovator RECICLETA a adus în prim plan echipa de 7 oameni care colectează selectiv materialele reciclabile din sedii de compani, școli și scări de blocuri din Capitală. Până acum au colectat pentru reciclare peste 819.000 de kilograme de deșeuri.

HartaReciclarii.ro, aplicația web educațională pe care găsiți peste 12.100 de puncte de colectare pentru materiale reciclabile, a ajuns săptămâna aceasta la un total de 50.000 de elevi educați în protecția mediului, în 2 ani de la relansare.

În 15 ani de activitate, ViitorPlus a desfășurat peste 4.000 de evenimente educaționale în domeniul sustenabilității mediului înconjurător la nivel național, și a format prin ecOprovocarea peste 36.000 de ecOambasadori, elevi și profesori.

Cu ocazia aniversării, ViitorPlus oferă un pachet special de susținere financiară în valoare de 5.000 euro pentru un ONG din domeniul sustenabilității, aflat la început de drum. „Ne dorim foarte mult să ajutăm, la fel cum și noi am fost ajutați în urmă cu mulți ani. Avem un spațiu disponibil în noul nostru sediu. Un an, vom fi alături de un ONG din domeniul dezvoltării durabile cu experiența acumulată în acești 15 ani, tot ce așteptăm este dedicarea lor pentru un vis frumos”, completează Teia Ciulacu, fondatoarea și președintele ViitorPlus.