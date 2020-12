Omul de afaceri sucevean Florin Pușcașu a declarat, la Radio Top, după ce a devenit unul dintre noii deputați ai județului, pe listele Alianței pentru Unirea Românilor-AUR, că dorința partidului a fost aceea de a obține un scor cât mai bun la parlamentare. El a afirmat: „Ne-am dorit din toată inima și din toate puterile noastre să ajungem să fim voci care să se facă auzite. Din păcate, AUR-ul nu a avut canale de comunicare în mass-media pentru a se face auzit. Singura noastră șansă era să intrăm în Parlament, pentru ca lumea să ne privească cu alți ochi, să ne poată asculta, să avem acces la informarea pe care dorim s-o facem oamenilor. Să ne facem nu noi cunoscuți, ci lupta noastră s-o facem cunoscută și să le dăm speranțe oamenilor că există cineva care este dispus să lupte și să se jertfească pentru neamul românesc”. Întrebat dacă în calitatea sa de om de afaceri și-ar dori să fie cooptat în Comisia Economică a Camerei Deputaților, Florin Pușcașu a răspuns: „Aș vrea să fiu un bun român și să activez acolo unde pot fi de folos. Nu m-am gândit la nici o comisie”. AUR Suceava va mai fi reprezentat în Parlament de cunoscutul sculptor Mircea Dăneasa, în Senat și de președintele Organizației și omul de afaceri Dorel Acatrinei, în Camera Deputaților. Florin Pușcașu a mai spus, la Radio Top, că AUR Suceava are în rândurile sale profesori, artiști și oameni de afaceri care, în general, nu au mai activat în sfera politicii până acum. AUR s-a înființat în septembrie 2019 și este partidul-surpriză de la alegerile din 6 decembrie, obținând aproximativ 10% din sufragii la nivel național. În județul Suceava, la votul pentru Camera Deputaților, partidul a avut 14,51%, iar la cel pentru Senat 14,71%.

