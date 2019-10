”Profesorii îți deschid ușa. De intrat trebuie să intri singur!” (proverb chinezesc)

Într-o lume aflată în continuă schimbare, o școală competitivă trebuie să asigure elevilor ei accesul către o educație de calitate. Aceasta se bazează pe formarea și dezvoltarea celor opt competențe-cheie și încurajează învățarea reciprocă și schimbul de bune practici. Aceste competențe sunt necesare pentru a reuși în viață și la locul de muncă. E important ca școala să fie susținută de comunitate și copiii încurajați să fie creativi și interesați să găsească soluții la probleme complexe, să posede inteligență socială și emoțională și o bună flexibilitate cognitivă. Doar așa societatea poate să evolueze.

Tehnologia a schimbat profund toate aspectele vieții noastre: au apărut noi moduri de comunicare, avem alt fel de a ne petrece timpul liber, s-a modificat felul în care ne organizăm învățarea, ba chiar viața. Toți ne bucurăm de facilitățile oferite de tehnologie și e necesar să formăm competențele digitale de la o vârstă mică respectând astfel și îndrumările pe care Comisia Europeană le-a publicat în 2017, într-un ”Ghid al competențelor digitale” pe care trebuie să le aibă educatorii actuali.

Totodată Comisia Europeană sprijină inițiativa Europe Code Week ca parte a strategiei sale pentru o piață unică digitală. În Planul de Acțiune pentru Educație Digitală, Comisia încurajează în special școlile să se alăture inițiativei, obiectivul fiind acela de a avea 50% din toate școlile europene implicate în promovarea digitalizării, până în anul 2020.

La nivel european, valoarea finanțărilor acordate prin programul Meet and Code s-a ridicat anul acesta la peste 430.000 Euro, sumă alocată pentru susținerea evenimentelor organizate în 25 de țări, în cadrul Europe Code Week 2019.

În România, 90 de evenimente de programare și tehnologie organizate de 75 de organizații non-profit au primit finanțare prin programul Meet and Code, în valoare totală de 27.000 EURO. Mai multe detalii despre toate evenimentele Meet and Code din țară pot fi găsite aici – https://www.asociatiatechsoup.ro/blog/evenimentele-meet-and-code-2019. Această asociație, Techsoup (https://www.asociatiatechsoup.ro), creează și oferă resurse IT și experiențe de învățare a tehnologiei pentru organizații nonprofit, tineri și profesori. Asociația Techsoup este câștigătoare a premiului Digital Skills for Education din cadrul European Digital Skills Awards în 2017, competiție organizată de Comisia Europeană.

Asociația EUROACTIV a pus Suceava pe harta Europe Code Week 2019 prin cele două proiecte ce au primit finanțare, scrise de Daniela Lungoci, profesor înv. primar la Scoala Gimnazială Ipotești.

Scoala Gimnazială Ipotești, împreună cu Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați în cadrul sistemului de protecție a copilului aflat în dificultate ”EUROACTIV” Suceava, au realizat două evenimente de tehnologie -programare dedicate acestora, în cadrul Proiectului Europe Code Week din 5 – 20 octombrie 2019, în baza Contractului de Sponsorizare de la Asociația TechSoup nr. 89/5.08.2019 / 213/12.08.2019.

Activitățile propuse în cadrul proiectelor au fost: ”Bit și Evo ne învață programare”, desfășurate în perioada 11.10.2019 – 12.10.2019 la Centrul de Plasament ”Speranța” din Suceava și ”Viitorul începe azi” în perioada 18.10.2019 – 19.10.2019 la Școala Gimnazială Ipotești, Jud. Suceava. În cadrul primei întâlniri, am dorit să îi familiarizăm pe copiii din centru cu activitatea de programare, dar, în același timp, să le arătăm cum învățarea poate fi ușoară și amuzantă. Au făcut cunoștință cu ozoboții Bit și Evo, cei mai mici roboți existenți. Au învățat codurile de culori, au desenat trasee cu markere pentru aceștia și au învățat să modeleze comportamentul și personalitea roboțeilor.

Momentul cel mai interesant a fost când au învățat în aplicația OzoBlockly să îi programeze. Au urmat apoi întreceri și călătorii, unele chiar împreună cu Misiunea Apollo 11 până pe Lună.

În cel de-al doilea proiect, copiii au discutat despre orașul în apropierea căruia trăiesc și despre locurile ce pot fi vizitate, dar și despre ceea ce ar putea fi adăugat pentru a deveni o destinație de top. Au fost împărțiți pe echipe, au primit câte o hartă a orașului și au trebuit să aleagă 4 obiective turistice preferate și să propună 2 locuri ce ar putea fi construite și adăugate pe harta orașului. Apoi au construit roboți cu ajutorului jocurilor Lego pe care i-au programat în aplicația Lego We Do și i-au pus să facă un tur al orașului. Fiecare echipă și-a prezentat proiectul. Activitățile au fost coordonate de profesorii Lungoci Daniela, Hladiuc Dana și Greciuc Mihai.

Au fost zile frumoase și pline de bucurii petrecute împreună cu prietenii. Copiii au găsit activitățile foarte interesante și s-au bucurat să învețe despre coding, fiind inspirați de activitățile desășurate. Au fost uimiți să descopere că programarea contribuie la îmbunătățirea vieții de zi cu zi, apreciind faptul că ceea ce învață la școală este relevant și util în toate domeniile vieții.

În urma desfășurării evenimentelor, copiii au înțeles că oportunitățile de carieră în programare sunt diverse, pline de satisfacții și foarte accesibile (chiar și pentru fete) și că e nevoie de mai multe abilități pentru a reuși. Cel mai mult le-a plăcut că au învățat cum să efectueze ei înșiși activitățile programare, au dezvoltat abilități bazate pe învăţarea prin investigaţie pentru a afla despre această activitate și au învățat cum să utilizeze mediul online pentru a învăța despre programare.

Mulțumim tuturor celor de la #MeetandCode #codeEU #SAP4Good și #AsociatiaTechsoup, care ne-au finanțat evenimentele și ne-au dat posibilitatea de a ne face noi prieteni cu care să descoperim cât de atractivă e activitatea de programare!!

Alese multumiri Școlii Gimnaziale Ipotești, Asociației Euroactiv și Centrului de Zi ”Speranța”, care s-au implicat în organizarea și buna desfășurare a evenimentelor, dar și părinților, care ne-au susținut și sprijinit în activitățile noastre!!