Stadionul Areni a găzduit finala Cupei României Railex la fotbal, ediția 2018-2019, faza județeană. Față-n față s-au aflat liderul autoritar al Ligii a IV-a, Viitorul Liteni, deținătoarea trofeului, și Recolta Fântânele, surpriza plăcută a competiției. Cotată cu prima șansă la câștigarea partidei, gruparea din Liteni s-a impus la final cu scorul de 1-0, la capătul unui meci destul de închis, în care s-a făcut o mare risipă de energie. Mult mai experimentați, fotbaliștii pregătiți de Demis Maranda și Cătălin Holca au dominat tactic partida, însă băieții din Fântânele au dat o replică dârză, având meritul că au crezut până la final în șansa lor.

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 10 de către Andrei Bijec, cu o reluare precisă, cu latul, la colțul lung, din marginea careului de 6 metri. Viitorul Liteni a avut șansa desprinderii în minutul 78, atunci când Radu Tomescu a lovit încheietura barelor dintr-o lovitură liberă de la 23 de metri. Cea mai mare șansă de gol a formației din Fântânele i-a aparținut lui Cristian Vârlan, care l-a întins serios pe Bicleanu, la jumătatea primei reprize, cu un șut sănătos, de la 25 de metri.

Viitorul Liteni: Bicleanu – Duțică, V. Răzlog, P. Răzlog, Solcan, Velescu, Ov. Bosancu, Maftei, Corban, Tomescu, Bijec. Au mai intrat: Prichici, Gliga, Duman și Leuciuc. Antrenori: Demis Maranda și Cătălin Holca.

Recolta Fântânele: Ciornei – Ciocoiu, Vârlan, Călin, Epure, Sudureac, Ilaș, Condurachi, Lăcătușu, Plohoi, Vîrvărei. Au mai intrat: Alexandrovici, Burda, Amărioarei și Danilescu. Antrenori: Costel Pătrășcanu și Ovidiu Adăscăliță.

Ar mai fi de precizat că la pauza partidei, conducerea AJF Suceava a premiat echipele de juniori care au reușit în acest să câștige titlul județean: CSS Rădăuți la Under 15, LPS Suceava la Under 13, și Juniorul Suceava la Under 11.