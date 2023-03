Viitorul lider interimar al Organizației Municipale Suceava a PSD, Vasile Rîmbu, a declarat, astăzi, astăzi, în prima conferință de presă susținută în sediul PSD, că s-a alăturat acestui partid pentru a face parte din „echipa de pe primul loc”. „Întotdeauna mi-a plăcut echipa, dar echipa de pe primul loc. Mie personal nu mi-a plăcut niciodată plutonul. Am vrut să fiu fruntaș și dacă nu aș fi avut șansa să fiu fruntaș nu m-aș fi băgat în luptă. Așa și aici, dar în spiritul fair play-ului. O dispută pe bază de principii, proiecte, programe realiste. Nu visele de peste noapte să le spunem a doua zi. Pentru că ne mințim și pe noi și pe alții”, a declarat el după ce actualul lider al Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, a anunțat oficial că se retrage din funcție pentru a-i face loc lui Vasile Rîmbu. De asemenea, Dan Ioan Cușnir a lăsat să se înțeleagă și faptul că Vasile Rîmbu va fi viitorul candidat al PSD pentru funcția de primar al Sucevei la alegerile locale de anul viitor. Pentru a susține acest lucru, Dan Ioan Cușnir a prezentat toate realizările lui Vasile Rîmbu în perioada în care a fost manager al Spitalului Județean Suceava.

„Acum vă pot vorbi numai din perspectiva posibilului și probabilului președinte al Organizației Municipale. Și după aceea în pasul doi și din alte perspective care sunt nu foarte departe, dar nici foarte aproape. Și vom vedea la timpul respectiv cum stăm. Acum nici nu ne lansă, nici nu cădem. Suntem în poziția în care suntem. Laudatio făcut de domnul președinte Cușnir m-a făcut puțin ghebos așa și voiam să mă ascund. E prea mult. Pentru că eu acolo am avut o misiune, am avut și sprijinul președinților de Consilii Județene, a primarului municipiului Suceava și sprijinul necondiționat al consilierilor județeni care în orice tabără ar fi fost au zis da proiectelor propuse. Și sunt fericit, așa cum am fost și atunci când am plecat de la spital, cu simțul datoriei împlinite și poate cu micul regret că mai aveam câte ceva de făcut. Dar cine știe, poate le transferăm în toate domeniile vieții sociale și economice a municipiului”, a spus Vasile Rîmbu.

Vasile Rîmbu: „Dușmăniile nu duc la progres”

El a adăugat că nu este un om politic versat, fiind un autodidact în acest domeniu. „Însă noi trebuie să realizăm faptul că dușmăniile nu duc la progres. Și dacă ne vom afla într-o coaliție trebuie să fie cea a respectului reciproc și a efortului comun pentru binele tuturor. Nu m-a convins nimeni să candidez. Nici independent nu pot candida. Vom vorbi după ce voi fi validat, dacă voi fi validat în Biroul Județean propus de la municipiu. Dar nu foarte apăsat dacă ești președinte la municipiu trebuie să fii și candidat de primar. Vor apărea măsurători și vom vedea. Trebuie să lăsăm actuala administrație să-și facă treaba. Eu nu am cuvinte nici de critică nici de laudă”, a precizat viitorul lider al PSD Suceava. El ținut să sublinieze faptul că în momentul de față nu a fost validat ca și candidat al PSD pentru Primăria Suceava. „Acum sunt în perspectiva omului candidat care nu e încă aprobat. Văd că sunt propus, văd că sunt mângâiat, studiat dar până nu se parcurg pașii statutari nu pot vorbi”, a declarat Rîmbu. El a făcut referire și la perioada în care a condus Spitalul Județean Suceava, precizând că nu a avut vreun proiect pe care și l-a propus pentru spital care să nu fie realizat. Vasile Rîmbu a precizat că singurul proiect care i-a rămas din acea perioada, dar despre care a spus că e bine că este continuat este cel al înființării unui micro-institut oncologic.

Întrebat dacă își va impune stilul autoritar de a conduce practicat și la Spitalul Județean, Vasile Rîmbu a precizat că îi place ordinea și disciplina. „Desigur că la toți ne place ordinea, disciplina, lucrul bine făcut. Și metodele de conducere nu sunt general valabile. Vom studia în funcție de ce oameni vom avea în organizații. Vom face în așa fel încât să dispară gășcuțele, să fie un colectiv care să tragă la același obiectiv. Și solidaritate, în interior și în exterior. Nu sunt adeptul scandalului și a circului. Aș vrea ca partea aceea de circ să se transforme în pâine. Să avem de două ori pâine și poate deloc sau mai puțin circ. Am o glumă și îmi asigur criticile. Prietenilor, oamenilor de dialog le spuneam că îmi place democrația, dar cea mai frumoasă și eficientă formă a democrației este dictatura controlată de lege, de ordine și disciplină. Adică când ai scos un cuvânt să fie respectat. Îmi asum acest lucru și asta e părerea mea”, a mai declarat Vasile Rîmbu.