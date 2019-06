Mai mulți arbori au fost doborîți de vântul puternic în această după amiază în mai multe localități ale județului precum Rădăuți, Fântâna Mare, Satu Mare, Câmpulung Moldovenesc, Mănăstirea Humorului, Paltinu și Pojorâta, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. Pompierii militari intervin pentru înlăturarea lor.

