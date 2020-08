Cele 25 de autobuze electrice pe care Primăria municipiului Suceava le-a licitat vor veni la termen, adică pe data de 25 septembrie, a anunțat primarul Ion Lungu. Lungu a precizat că a discutat cu cei care au câștigat licitația care au promis că pe 25 septembrie autobuzele vor fi în curtea Primăriei. ”Ieri am fost la Ministerul Dezvoltării Regionale și la Minsterul de Finanțe pentru a asigura montajul financiar. Așa cum se știe nouă ne trebuie 27 de milioane de lei cofinanțare la proiectele noastre cea mai mare sumă urmând să meargă la acest proiect cu autobuzele în care noi trebuie să plătim vreo 7 milioane de euro TVA când vin autobuzele după care îl recuperăm. Avem aprobarea lor că licitația care a fost făcută la Suceava este corectă. I-am rugat să pregătească banii în prima decadă. Pînă la 15 septembrie cel târziu Ministerul Dezvoltării trebuie să aibă pregătite aceste sume iar municipalitatea trebuie să aibă pregătită suma de cofinanțare. Avem documentația depusă. Am fost ieri la Ministerul de Finanțe și totul este în ordine. Sperăm ca în ședința de CL din august să se aprobe această cofinanțare în așa fel încât în prima decadă a lunii septembrie să avem făcut montajul financiar pentru autobuzele electrice”, a declarat Lungu.

