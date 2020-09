Începând de săptămâna viitoare, la Suceava vor fi aduse cele 25 de autobuze electrice de mari dimensiuni, care sunt achiziționate de municipalitate printr-un proiect european. Vehiculele vor fi puse imediat în circulație. Primarul Ion Lungu a declarat că noile autobuze vor completa parcul auto actual al TPL. El crede că, astfel, autobuzele vor veni la timp în stații și vor fi asigurate condiții normale de transport, inclusiv cu respectarea regulilor de distanțare. Conform contractului, întregul lot de 25 de autobuze electrice va sosi la Suceava până pe 25 septembrie.

