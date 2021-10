Guvernul a alocat miercuri județului Suceava 46,293 de milioane de lei pentru proiectele locale, a doua cea mai mare sumă din țară, după Constanța. Banii au fost alocați din Fondul de Rezervă aflat la dispoziția Guvernului. Din suma totală de 46,293 de milioane de lei, 5,015 milioane sunt pentru Consiliul Județean, bani care vor fi folosiți pentru cheltuieli de asistență socială și protecția copilului și 15 milioane de lei pentru proiectele de dezvoltare ale municipiului Suceava. Din cele 114 localități ale județului, 104 au primit bani de la Fondul de Rezervă al Guvernului. Potrivit Hotărârii de Guvern prin care s-au alocat banii, aceștia vor fi folosiți pentru cheltuieli nerambursabile și/sau programe naționale, cheltuieli neeligibile, corecții financiare și cheltuieli curente, respectiv salarii, asistență socială, protecția copilului, facturi pentru utilități, executare silită, etc.

Sumele în mii lei primite de cele 104 localități sucevene sunt următoarele: