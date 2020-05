Vinarsul Brâncoveanu, brandul premium al Alexandrion Group, ȋn categoria băuturi spirtoase, a fost distins cu trei medalii, la competiţia „The Brandy Masters 2020”, organizată de prestigioasa revistă internaţională, dedicată băuturilor spirtoase, The Spirits Business. Astfel, Brâncoveanu VS şi Brâncoveanu VSOP au primit medalii de aur, iar Brâncoveanu XO a fost medaliat cu argint, ȋn cadrul categoriei „Other Regions”.

The Brandy Masters răsplătește cele mai bune mărci de brandy din întreagă lume, oferindu-le medalii pentru excelență. Juriul este format din experți în brandy, cu o experiență bogată, care degusta băuturile în orb. Competiția evaluează producători de brandy la nivel internațional, iar medaliile sunt acordate în cadrul mai multor categorii, printre care: Armagnac, Other French Brandies, South African, Spanish și Other Regions.

Experții în brandy din juriul Brandy Masters au fost încântați de aromele vinarsului Brâncoveanu VS, pe care le-au asemănat cu „Jaffa Cake”, „toffee” și „fructe uscate”, în timp ce Brâncoveanu VSOP a lăsat o impresie gustativă puternică prin „aroma florală, cu note de piersică proaspătă și condimente coapte”.

Vinarsul Brâncoveanu a fost creat în onoarea celor 25 de ani de pace din Țara Românească din timpul domniei voievodului Constantin Brâncoveanu. Respectând valorile de bază ale poporului român și ale conducătorilor săi, vinarsul Brâncoveanu onorează un voievod emblematic care, un simbol al istoriei și culturii românești. Gama Brâncoveanu vinars include sortimentele XO, VSOP și VS.

Despre Alexandrion Group :

Alexandrion Group este lider în producția și distribuția de vinuri și băuturi spirtoase din România și singurul producător de single malț din țară. Grupul este format din Distileriile Alexandrion și Distileriile SABER 1789, care au împreună o istorie de peste 200 de ani în industria spirtoasă locală și au creat unele dintre cele mai puternice mărci din România, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea și rafinarea lor. Portofoliul de produse include băuturi tradiționale românești și produse internaționale. Alexandrion 5 * și 7 *, celebrul vinars Brâncoveanu XO, VS și VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, Kreskova Vodka, precum și alte produse care au asigurat grupului poziția de lider al pieței de băuturi spirtoase și tradiționale din România. Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea completându-și portofoliul cu vinuri premiate, liniștite și spumante, sub denumirea THE ICONIC ESTATE.