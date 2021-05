Asociația Alianța Franceză din Suceava va fi inaugurată oficial vineri, 28 mai, începînd cu ora 16.00, în prezența ambasadoarei Franței la București, Laurence Auer. Înființarea acestei structuri a fost aprobată de către Consiliul de Administrație al Fundației Alianțelor Franceze, reunit la Paris în data de 25 martie. Deschiderea va fi urmată, de la ora 17.00, de decernarea Ordinului Național al Franței Legiunea de Onoare în Grad de Cavaler, cea mai înaltă distincție a statului francez, profesorului universitar doctor Sanda-Maria Ardeleanu. Distincția îi va fi conferită în baza unui decret semnat de președintele Emanuel Macron, la propunerea ministrului de Externe și al Afacerilor Europene, pentru încurajarea relațiilor culturale și intelectuale între Franța și România. Evenimentul va avea loc în fața USV. Printre înalții oaspeți, la Suceava se vor afla Hélène Roos, directoarea Institutului Francez din România, Michel Monsauret, coordonatorul Alianțelor Franceze din România, responsabil al polului educativ la Ambasada Franței din București și Muriel-Augry Merlino, directoarea Institutului Francez din Iași. Programul ambasadoarei Laurence Auer include și întîlniri cu președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur și cu primarul Ion Lungu, dar și o vizită la producătorul de hîrtie și carton Ambro, parte a grupului francez Rossman.

