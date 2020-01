Vineri, 24 ianuarie 2020, începând de la ora 9:00, va fi inaugurat sezonul de ski la Rarău Ski Resort. Pârtia de schi de pe Rarău va fi deschisă pentru practicarea sporturilor de iarnă luni-marți și joi-duminică între orele 9:00 și 19:00, în timp ce miercuri va fi deschisă între orele 12:00 și 19:00.

Tarifele au rămas neschimbate în acest sezon, respectiv: o urcare: adulți – 15 lei / copii – 9 lei; cartelă 10 puncte (5 urcări): adulți – 55 lei / copii – 35 le; cartelă 20 puncte (10 urcări): adulți – 110 lei / copii – 65 lei; cartelă 120 puncte (60 urcări): adulți – 390 lei; cartelă o zi: adulți – 100 lei / copii – 60 lei; cartelă 2 zile: adulți – 180 lei / copii – 110 lei; cartelă 3 zile: adulți – 260 lei / copii – 160 lei;

cartelă 4 zile: adulți – 340 lei; cartelă 5 zile: adulți – 400 lei; cartelă sezon: 2500 lei. Garanția pentru cartelă va fi de 20 de lei. Garanția se achită pentru toate tipurile de cartele, cu excepția tichetelor de o urcare. De precizat că suma plătită pentru garanție este returnabilă, în condițiile nedeteriorării cartelei.