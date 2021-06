Comunicat:

Dacă faci parte din comunitatea LGBTIQ+ și ți-ai dorit dintotdeauna să faci film, te așteptăm cu noi în tabăra de film queer ART200!

În tabără, vrem să explorăm cinematografia ca unealtă de (auto) reprezentare a persoanelor marginalizate. De reținut că nu căutăm persoane cu cunoștințe despre istoria filmului queer sau cu abilități cinematografice. Interesul în subiect este de-ajuns. Rămâne să descoperim împreună cum se îmbină arta și lupta pentru drepturi și reprezentare.

Tabăra va avea loc între 18 și 25 iulie, iar deadline-ul pentru înscrieri este 21 iunie. Formular de înscriere aici: https://forms.gle/BAHfwmsRz7yWbQRr5.

Este important pentru noi să auzim voci diverse, așa că încurajăm participarea din cât mai multe orașe, atât din România, cât și din Republica Moldova. Noi vom oferi cazare, mese, transport, cursuri de film, echipament (dacă nu ai deja) și o comunitate care să te susțină- tu trebuie să vii cu o idee de film pe care vrei să o pui în aplicare.

Mentorii cu care vei lucra în tabără sunt: Patrick Brăila (regie), Alina Medoia, Raj Alexandru Udrea (actorie), Carolina Vozian (scenaristică), Ioana Bogdana (producție), Eva Todică (imagine), Denisu Velica (montaj).

Atelierele vor avea loc în aer liber și vom respecta toate normele sanitare și de distanțare pentru prevenirea COVID-19. Încurajăm pe cât posibil vaccinarea dacă ai posibilitatea până la începerea taberei. Vom avea și teste rapide disponibile în funcție de evoluția situației pandemice.

Găsești ART200, festivalul de film queer, pe:

Facebook: https://www.facebook.com/art200iff

Instagram: https://www.instagram.com/art200iff/

Tabăra de film queer ART200 este un proiect cultural derulat de Asociația EasyEco și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Cu sprijinul: Asociația Accept, Google.org, Ambasada Suediei în România.

Parteneri: Asociația Quantic, Asociația Vira, British Council, Forumul Cultural Austriac, GENDERDOC-M, Institutul Goethe, Identity.Education, Colectiva Autonomă Macaz, Mad Pride, MozaiQ, Pride România, Rise Out, Festivalul Super, Vira Films.

Parteneri media: Films in Frame, CUTRA, Perspektiva, All About Romanian Cinema, Film Menu.