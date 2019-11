In cadrul editiei a XI-a a conferintei “Femei de cariera” o poti intalni ca speaker pe Raluca Radu – Country Manager ANSWEAR.ro, fondator MTH Digital si coorganizator GpeC. Raluca are o experienta de peste 14 ani in marketing digital si in strategie de business online si este si trainer de marketing online in cadrul DallesGo.

Pe langa experienta in business-ul online, Raluca Radu este implicata activ in cresterea si educarea pietei de business din Romania pentru digitizarea afacerilor. Totodata, Raluca a introdus pe piata business-ul OLX si s-a ocupat de cresterea acestuia. Alte experiente remarcabile pe care le-a avut de-a lungul timpului au fost in cadrul The Group, F64, Acasa.ro si Naspers, unde s-a ocupat de conducerea echipelor si a proiectelor online pentru dezvoltarea strategiilor de marketing.

Despre Answear

Answear.com este primul magazin multibrand din Polonia, infiintat in decembrie 2010 si care a inceput sa functioneaze din februarie 2011. Dupa 3 ani de succes in aceasta tara, in anul 2014, Answear.com a inceput activitatea si in Cehia, dar si Slovacia. Expansiunea internationala a continuat in Ucraina si in Romania in anul 2015 .

Pe Answear.ro vei gasi peste 200 de marci din intreaga lume, care ofera o gama larga de produse de imbracaminte, incaltaminte, dar si accesorii.Toate articolele vestimentare sunt dedicate intrefii familii, fiind produse pentru femei, barbati si copii, pe care le poti comanda online in orice oras din tara.

Raluca este convinsa de faptul ca logica si datele stau la baza unei strategii eficiente de business

Pentru ca este absolventa de Automatica si Calculatoare, Raluca Radu considera ca exista o legatura intre ceea ce a studiat si business-ul in general. Totodata, ea are o experienta remarcabila si in zona de startup-uri de tehnologie, fiind co-fondatoarea proiectului How To Web. In acelasi timp, dincolo de acest proiect, se mai implica si ca advisor sau mentor pentru mai multe startup-uri tech autohtone.

Despre ce va vorbi Raluca Radu la Conferinta “Femei de cariera”

Tema prezentarii Ralucai in cadrul conferintei va fi „Strategii de crestere a brandului personal prin marketing online”. Aceasta it va povesti din experienta ei si iti va oferi sfaturi utile daca vrei sa cresti un business existent sau la inceput de drum cu ajutorul marketing-ului online.

De ce sa vii la conferinta din 13 noiembrie

Daca vrei sa o intalnesti pe Raluca Radu si sa afli si tu care sunt cele mai eficiente strategii de crestere a brandului personal prin intermediul marketing-ului online, atunci te asteptam sa te inscrii la Conferinta “Femei de cariera”. Aceasta va avea loc pe 13 noiembrie intr-un spatiu elegant din Bucuresti, Le Blanc Ballroom. Aici vei afla mai multe despre succesul in viata profesionala, chiar daca esti angajat sau antreprenoare. Vei afla informatii utile despre leadership, cariera, branding personal, antreprenoriat si multe altele.

Evenimentul va fi moderat de catre Dorina Florea, o aparitie incantatoare pe care probabil o stii deja de la pupitrul Telejurnalului de la ora 14 si de la 20, programe de stiri difuzate la TVR1.

