Cetatea de Scaun a Sucevei are, începând de astăzi, propriul vin, care îi poartă denumirea. În cadrul primei ediții a „Programului Ștefanian”, compania Jidvei a lansat Vinul Domnesc Cetatea Sucevei, acesta putând fi achiziționat din magazinele din Casa Custodelui de la cetate și din incinta Muzeului de Istorie, la prețul de 35 de lei.

Invitat de directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, să ia cuvântul, reprezentantul casei Jidvei, Codrin Simion, a explicat că vinul Cetatea Sucevei este un vin Rhein Riesling, din recolta 2014, vinificat în demisec, cu arome florale și fructate, unde predomină piersica, lămâia galbenă și grapefruitul.

El a arătat că soiul de struguri din care s-a obținut Vinul Domnesc al Cetății Sucevei a fost introdus în Transilvania odată cu colonizarea sașilor, în secolul al XII-lea. Codrin Simion a explicat și de ce a fost ales un vin de Jidvei pentru Cetatea de Scaun a Sucevei, arătând că legăturile pot fi găsite în istorie.

Codrin Simion a explicat că noul vin este ambalat într-o cutie de prezentare, pe partea frontală fiind reprezentate Castelul de la Cetatea de Baltă, loggo-ul companiei Jidvei, Cetatea Sucevei, coroana voievodală moldovenească, dar și poarta de intrare în cetate. De asemenea, desenul fortului central al Cetății Sucevei se prelungește pe părțile laterale ale cutiei. Pe partea din spate a cutiei se regăsește motivul pentru care vinul produs de compania Jidvei a fost adus în Cetatea Sucevei, dar și următorul mesaj: „Și se întorcea biruitor din războaie domnul Moldovei, în Cetatea Sucevei, întâmpinat cu mare veselie de poporul său, răsplătind cu scumpe daruri oștenii săi cei viteji. În tihna vechilor ziduri se auzeau la cea de seară povești despre crâncene lupte și erau pomeniți eroii dispăruți. Un ulcior cu cel mai bun vin moldovenesc sau adus de peste munți, din preajma cetăților stăpânite o vreme domnii Moldovei, au fost întotdeauna un dar de mare preț”.

Apoi, în interiorul cutiei, Vinul Domnesc este înnobilat de sticla de tip Rhein, închisă la culoare, pentru a nu permite luminii solare să aducă atingere calității vinului. Tot pe sticlă se regăsește inițialele CN, de la proprietarul companiei Jidvei, Claudiu Necșulescu.

În același timp, eticheta aduce, în plan central, alături de denumirea vinului și soiul de struguri din care a fost produs, două elemente distincte: coroana și pecetea Moldovei.

Pe gâtul sticlei se găsește o mini-broșură, care prezintă în limbile română, engleză și germană, o scurtă dar extrem de interesantă filă din istoria Cetății de Scaun a Sucevei.

Lansarea Vinului Domnesc Cetatea Sucevei s-a încheiat cu o degustare a noului vin, la care au participat toți cei prezenți la evenimentele de ieri ale Programului Ștefanian.