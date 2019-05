Unsprezece producători și exportatori români de vinuri urmăresc să-şi intensifice prezenţa pe piaţa britanică, dar şi pe piaţa internaţională, prin participarea la London Wine Fair, desfăşurat în perioada 20-22 mai 2019, la Londra.

London Wine Fair reprezintă un târg de referință pentru sectorul de vinuri, cu un înalt grad de internaționalizare. Vor fi prezenți importatori din SUA, țările scandinave sau Benelux, astfel încât evenimentul este unul de interes pentru firmele româneşti, care doresc să-şi majoreze exporturile pe aceste pieţe.

Peste 14.000 de profesioniști sunt aşteptaţi la ediția din acest an a evenimentului – importatori, distribuitori și comercianți specializați, sommelieri, patroni de baruri și restaurante, firme de catering, rețele de comercializare cu ridicata și en-detail, precum și jurnaliști, bloggeri, care vor lua parte la degustări și master class-uri.

Regatul Unit al Marii Britanii reprezintă principala piață de export pentru vinurile produse în România, deținând locul 1 în 2018, cu o pondere de 25% din totalul exportului valoric al țării.

Firmele româneşti expozante la London Wine Fair, reunite sub brandul „Wines of Romania”, sunt: Agricola Girueta (Domeniul Drăgași), Domeniile Dropia, Viti-Pomicola Sâmburești și Zarea, aflate la prima participare la eveniment, Ch. Pietrosaratii, Crama Ceptura, Domeniul Coroanei Segarcea, Jidvei – Filiala Alba, Ostrovit, The Iconic Estate, şi Vitis Metamorfosis.

Participarea românească la evenimentul expoziţional de la Londra a fost organizată de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin Programul de Promovare a Exportului pe anul 2019, în colaborare cu APEV, Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Vinuri din România. Participarea beneficiază de o finanțare de 589.382 lei.