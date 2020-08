Primarul din Berchișești, Violeta Țăran, a declarat că va candida la aceste alegeri locale pentru un nou mandat pentru a putea continua modernizarea comunei, începută din momentul în care a preluat conducerea primăriei. „După 20 de ani, voi fi din nou în fața dumneavoastră pe buletinele de vot, cu sentimentul datoriei împlinite. Știți cât am muncit, știți ceea ce am făcut, știți că Primăria comunei Berchișești a avut, are și va avea în continuare un parteneriat solid, pozitiv și constructiv cu comunitatea, cu fiecare dintre voi! Mulțumirea și încrederea dumneavoastră sunt extrem de importante pentru mine. Relația dintre administrația locală și cetățeni este una din cheile realizărilor înfăptuite până acum în comuna noastră. Tot ceea ce am realizat, am reușit cu suportul dumneavoastră”, a transmis Violeta Țăran. Ea a spus că dezvoltarea din ultimii ani a Berchișeștiului, precum și îmbunătățirea serviciilor publice oferite oamenilor, mai ales a infrastructurii, drumuri, apă, canalizare, precum și a educației, sănătății și culturii, precum și susținerea cetățenilor, o îndreptățesc și o motivează „să continuăm împreună modernizarea comunei și în viitorul mandat”.

„Vreau să mă ajutați să duc la bun sfârșit proiectele investiționale aflate în prezent în derulare, deoarece toate sunt în spiritul creșterii calității vieții dumneavoastră și în transformarea așezării noastre într-o localitate de nivel european.

Traversăm o perioadă grea pentru noi toți. Știu că nu vă este ușor, că ați avut probleme și ați suferit în urma acestei pandemii. O să trecem împreună, cu bine, peste aceste vremuri complicate. Am fost alături de fiecare dintre dumneavoastră, la bine și la greu.

Vă asigur că așa va fi și în continuare, că voi rămâne primarul dumneavoastră, al tuturor, și voi fi mereu”, a mai spus Violeta Țăran.