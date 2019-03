Omul de afaceri Viorel Cataramă, președinte al Alianței Dreapta Liberală, va fi prezent vineri, 15 martie, la Suceava pentru a fi alături de antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi la inaugurarea primului metru de autostradă din Moldova cu scopul de a sensibiliza autoritățile să urgenteze construirea de autostrăzi în România. Prezența lui Cataramă la Suceava reprezintă ”un gest de solidaritate cu totii oamenii de afaceri din Romania, cu romanii care vor opri activitatea in 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute cu gandul la binele tuturor, cu zambetul pe buze si cu bucuria in suflet pentru unirea noastra intr- un gest de iubire pentru România”.

