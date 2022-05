Primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a anunțat că în luna iunie 2022 vor fi finalizate lucrările de modernizare la drumul care face legătura dintre această comună și Hănțești, la Pleșa. „Avem o veste bună pentru locuitorii comunei. a fost semnat contractul pentru continuarea lucrărilor la drumul care face legătura între comunele Adâncata și Hănțești – Pleșa” a spus Viorel Cucu. El a precizat că lucrările ar fi trebui să fie finalizate încă din anul 2020, însă acestea au fost sistate din cauza fostului constructor care nu a dus la bun sfârșit investiția. Viorel Cucu a precizat că proiectul a presupus modenizarea a 10 kilometri de drum, din care 4,45 km pe teritoriul comunei Adâncata și diferența în comuna Hănțești.

Primarul din Adâncata a subliniat faptul că lucrările au fost oprite în ciuda tuturor eforturilor depunse de primărie pentru a finalizate cu fostul constructor. „După cinci acte consecutive de prelungire cu firma din Satu Mare care a câștitag inițial licitația am reușit să reziliem contractul cu aceasta și să reluăm procedurile în luna ianuarie 2022. Și la începutul lunii aprilie, după trei luni de zile de marș forțat și cu contestații la Consiliul Național am reușlit să desemnăm firma care va finaliza lucrările la acest drum”, a precizat Viorel Cucu. El a spus că firma care a câștigat licitația este din Suceava, iar după emiterea ordinului de începere, aceasta are la dispoziție două luni pentru a termina investiția, adică undeva în luna iunie. „Până în luna iunie constructorul ne-a asigurat că va fi gata. Iar după finalizarea procedurilor legale după semnarea contractului vom emite și ordinul de începere al lucrărilor”, a declarat Cucu.

El a spus că lucrările sunt finalizate în procent de aproape 80%. „Cea mai mare parte a investiției care a mai rămas este asfaltul. Sunt aproape cinci kiometri de finalizat, dar în mare primul strat e turnat, o parte mai trebuie refăcut și mai trebuie turnat și stratul de uzură”, a explicat primarul din Adâncata.

Viorel Cucu a precizat că pentru prejudiciul creat pentru nefinalizarea acestei investiții, primăria va acționa în instanță firma din Satu Mare. „În perioada aceasta vom acționa în judecată această firmă pentru recuperarea prejudiciului care a fost creat. Dacă nici la noi nu a avut bună înțelegere nu știu ce să spun. Este un drum care trebuia să fie gata în 2020, cu cinci acte adiționale de prelungire. Și am prelungit în toate felurile, cu ajustări de prețuri și tot ce a fost necesar, însă nu au fost în stare să construiască și să termine drumul. Nici noi nu putem să stăm și să nu recuperăm prejudiciul creat primăriei. Și avem o expertiză tehnică și judiciară pe care o vom depune în instanță și vom vedea ce vom putea recupera”, a mai afirmat Viorel Cucu.

Nu în ultimul rând, el a arătat că dacă valoarea inițială a proiectului finanțat din fonduri europene prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pleșa Adâncata – Hănțești a fost de aproximativ 8 milioane de lei, ca urmare a întârzierilor înregistrate și a creșterilor de prețuri, valoarea finală a proiectului va fi de circa 10 milioane de lei, diferența urmând să fie asigurată de cele două primării.