Primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a declarat că bugetul comunei pentru acest an va fi axat pe dezvoltare, ponderea cea mai mare a banilor provenind din proiectele cu fonduri europene. Astfel, Viorel Cucu a spus că bugetul comunei crește semnificativ prin proiectele care for fi implementate în cursul acestui an. Cucu a arătat că printre proiectele care urmează să fie implementate în comuna Adâncata se număra cele pentru construcția de rețele de apă și canalizare, dar și pentru a unei rețele de gaz metan, pentru care anul acesta urmează să fie semnat contractul de finanțare. „La acestea se adaugă modernizarea primăriei și a dispensarului vechi pe bani europeni, proiectul de 465.000 de euro prin PNRR pentru autobuze pentru transportul metropolitan, dar și un alt proiect de 800.000 de euro pentru amenajarea unei platforme de colectare a deșeurilor reciclabile prin aport voluntar. Suntem avansați cu aceste proiecte, urmează să semnăm contractele și astfel va crește valoarea bugetului pentru acest an”, a declarat primarul din Adâncata. Viorel Cucu a precizat că în condițiile în care anul acesta vor fi implementate un număr mare de proiecte europene, o problemă serioasă va fi asigurarea sumelor pentru cofinanțarea acestora, în condițiile în care veniturile proprii ale primăriei sunt de doar 1,3 – 1,4 milioane de lei noi. „La doar 3 – 4 proiecte europene cofinanțările se duc undeva la 700.000 de euro. Asta înseamnă 35 de miliarde de lei vechi, în timp ce veniturile proprii sunt undeva la 13 – 14 miliarde de lei vechi maxim. Iar în condițiile în care pentru vechile proiecte pe care le-am avut pe drumuri, cămin cultural și parc am făcut deja un împrumut de 8 miliarde de lei vechi, anul acesta nu mai putem să facem nici un credit”, a afirmat Viorel Cucu.