Primarul de Adîncata, Viorel Cucu, este programat pe 15 martie, la ora 09.00, la Spitalul Județean Suceava, pentru vaccinare anti-COVID. Cea de-a doua doză îi va fi administrată în data de 4 aprilie. Viorel Cucu a mai declarat, la Radio Top, că 75% dintre angajații Primăriei Adîncata se vor vaccina împotriva noului coronavirus. În total sunt 23 de salariați. Totodată, primarul a afirmat că majoritatea consătenilor săi sunt pro-vaccinare. El a precizat: „Cel puțin noi, cei mai în vârstă, care am făcut mai multe vaccinuri de-a lungul vieții și ne-au prins bine avem încredere în vaccinare”. Viorel Cucu a adăugat că și tineretul din Adîncata vrea să se vaccineze. Primarul a spus: „De exemplu, eu am două fete și ginerii, și toți vor să se vaccineze, fără să le impun eu”. Viorel Cucu a completat: „Din familie, toți ne vaccinăm, inclusiv soția, care, săraca a avut cancer de colon”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating