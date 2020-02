Primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a declarat că peste 60% din sumele din bugetul pentru anul acesta al comunei vor fi alocate pentru lucrări de investiții și pentru dezvoltare. Viorel Cucu a precizat că 2020 este primul an, de când este el primar, în care primăria își începe activitatea fără a avea datorii, iar cea mai mare parte a sumelor din buget vor fi alocate pentru finalizarea unor proiecte de dezvoltare sau pentru începerea unora noi.

El a precizat că în iunie sau iulie va începe construcția unei săli de sport ultramoderne la școala cu clasele V-VIII „Ioan Băncescu”, o investiție de 1,2 milioane de euro, din fonduri europene, finanțată prin Programul Operațional Regional. „Așteptăm de foarte mult timp acest proiect. Practic noi am început de foarte mult timp acest proiect, am început documentația undeva prin 2016 și am reușit în 2019 să semnăm contractul de finanțare. Au fost mai multe etape de evaluare, am trecut cu brio peste toate și acum deja am avut scoaterea la licitație a proiectului tehnic. S-a terminat faza de selecție și urmează să dăm adjudecarea proiectului în termen de o lună de zile. Practic, dacă la finalul lunii februarie desemnăm câștigătorul pentru proiectul tehnic, în luna mai cel târziu să putem scoate la licitație execuția lucrării. Vorbim aici de o sală de sport ultra modernă pentru școală, împrejmuire, dar și parcul din fața școlii. Cred că va fi una dintre cele mai frumoase școli din județ, spunem noi”, a spus Viorel Cucu. Primarul din Adâncata a precizat că un alt proiect care va fi promovat spre finanțare, fiind depus la Ministerul Dezvoltării, este cel pentru introducerea gazului metan în comună. Cucu a arătat că proiectul este depus prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pleșa, Adâncata – Hânțești, investiția totală fiind de aproape cinci milioane de euro.

Anul acesta va începe construcția de trotuare în Adâncata

Viorel Cucu a mai declarat că un alt proiect important va fi cel de construcție de trotuare, în maxim o lună urmând să fie finalizate studiile de fezabilitate. „Este o investiție de circa 40 de miliarde de lei vechi. Lucrările vor fi făcute pe tronsoane, pentru că marea majoritate a lucrărilor vor fi din bani proprii. Primul tronson va fi probabil de la drumul spre Biserica Veche din lemn și până la Visarion, după școala veche. Acolo va fi primul tronson pentru a asigura siguranța copiilor care învață la cele două școli”, a precizat primarul din Adâncata.

El a spus că în bugetul pentru anul acesta sunt incluse și investițiile în amenajarea a trei spații de joacă, la unitățile școlare din Călugăreni și Adâncata.

Viorel Cucu a mai declarat că în buget s-a aprobat și un studiu de fezabilitate pentru construcția unor terenuri de sport, anexe și împrejmuiri la școlile din Călugăreni și Fetești. „Investiția este undeva la șase miliarde de lei vechi fiecare. Este o investiție foarte importantă pentru cele două localități”, a precizat Cucu. De asemenea, el a mai adăugat că cel mai probabil, la finalul acestei luni va fi recepția finală a lucrărilor de modernizare a școlii cu clasele I-IV din Adâncata. „

În același timp, la ultima întâlnire avută cu constructorii de la Căminul Cultural și dispensarul medical din Adâncata, cel mai târziu în luna mai a acestui an, cele două obiective vor fi finalizate. Avem garanția că vor termina aceste lucrări în termenul propus de dumnealor. Ei sunt în termen, au termen până în toamnă, dar vor termina mai repede. În același timp, trebuie spus că în perioada următoare va fi scos la licitație căminul cultural de la Călugăreni, prin CNI. Acolo indicatorii tehnico-economici, datorită Ordonanței 114, au fost actualizați. CNI a anunțat că se așteaptă ordinul de ministru care trebuie emis pentru noua valoare, astfel încât în maxim o lună va fi scoasă la licitație. În luna mai cel târziu ar trebui să începem și acolo lucrările, pentru că locuitorii din satul Călugăreni așteaptă această investiție. Zicem noi că anul acesta vor începe lucrările, pentru ca anul viitor să finalizăm acest obiectiv foarte important pentru satul Călugăreni”, a declarat Viorel Cucu. Nu în ultimul rând, el a spus că tot anul acesta se vor finaliza și lucrările de modernizare a cinci kilometri de drumuri, în maxim o lună se vor finaliza lucrările pentru montarea a 56 de camere de supraveghere în satele Adâncata, Călugăreni și Fetești, pentru creșterea siguranței cetățenilor, iar în scurt timp va începe și proiectul pentru instalarea unei rețele internet Wi-Fi în toată comuna.