Primarul PNL al comunei Adâncata, Viorel Cucu, s-a declarat mâhnit de votul dat de suceveni la alegerile parlamentare de duminică, 6 decembrie, câștigate în județ de PSD. Viorel Cucu a spus că este direct interesat de rezultatele obținute la nivel de județ, având în vedere că este și coordonator zonal în PNL Suceava, ocupându-se de localitățile Adâncata, Ipotești, Pătrăuți, Mitocu Dragomirnei și Salcea. Cucu ținut să precizeze că în Adâncata PNL a câștigat alegerile parlamentare cu un procent de aproape 47,5%, fiind unul dintre cele mai mari scoruri la nivel județean.

Făcând referire la rezultatul final al scrutinului de duminică, primarul din Adâncata a precizat că „sunt mâhnit de votul dat din nou suceveni. Practic după 30 de ani ne-am întors înapoi la ceea ce înseamnă roșu. Eu cel puțin în calitatea mea de primar, șapte ani av avut Guverne pesediste, inclusiv cel al lui Cioloș”. Cucu a arătat că atât timp cât la putere au fost Guverne PSD, primăria Adâncata nu a primit niciodată sume de bani la rectificările bugetare, pentru a asigura cofinanțarea proiectelor de dezvoltare din această comună. „De-a lungul celor șapte ani au fost cel puțin 10 rectificări și am așteptat, pentru ca și comunitatea mea să se dezvolte, să primesc și eu ceva. Pe perioada când Cătălin Nechifor și PSD a fost la conducerea județului nu am primit nimic niciodată nici un leu la rectificări bugetare”, a arătat primarul din Adâncata. El a subliniat faptul că în ultimul an de guvernare liberală, comuna Adâncata a primit nu mai puțin de 20 de miliarde de lei vechi, reușind astfel să achite cea mai mare parte din datoriile acumulate în timpul guvernărilor PSD. „Am reușit să fac investiții și să asigur cofinanțările la toate cele patru investiții pe care le-am terminat anul acesta”, a spus Viorel Cucu. El a făcut referire la Școala cu clasele I-IV Adâncata, construirea unei grădinițe noi, a dispensarului medical, a unui spațiu de joacă la grădinița din Adâncata și la modernizarea Căminului Cultural. „La toate aceste obiective am avut peste 15 miliarde de lei vechi cofinanțări. Dacă nu primeam această gura de oxigen pentru finanțări eram practic în groapă. Am găsit sprijin pentru toate cele patru proiecte, pentru cofinanțare”, a declarat primarul din Adâncata.

El a remarcat faptul că după ce Gheorghe Flutur a preluat al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean, acesta a asigurat fonduri echilibrate pentru toate localitățile, județul dezvoltându-se astfel pe orizontală, în totalitatea lui „și nu pe verticală, doar în anumite zone”.

Pe de altă parte, Viorel Cucu a spus din nou că este mâhnit de votul dat de suceveni, considerând că acum era momentul ca „județul să fie galben”. „Dacă Suceava a fost în trecut de multe ori galbenă, acum era momentul să fim din nou galbeni. Pentru că urmează patru ani fără alegeri, patru ani de dezvoltare a județului pe orizontală, a tuturor comunelor. Avem nevoie de autostrăzi, de drum expres, avem nevoie să ne legăm cu Ardealul, cu Bucureștiul. Iată că de această dată sucevenii nu au înțeles sucevenii. Și chiar îl rog pe domnul președinte Gheorghe Flutur, ca atunci când o să scrie Bucovina, pe o hartă sau oriunde în altă parte, să scrie cu <K>, pentru că noi ne-am dus spre ruși nu spre Vest”, a mai adăugat Viorel Cucu. El este nemulțumit și de faptul că Alianța pentru Unirea Românilor a scos un scor mare, considerând că aceștia „s-au cocoțat pe pandemie” și s-au folosit de închiderea piețelor și de interzicerea pelerinajelor, ca măsuri de protecție împotriva coronavirusului, pentru a-și face campanie electorală.

Nu în ultimul rând, Viorel Cucu a declarat că nu înțelege cum poate cineva care își dorește dezvoltarea județului Suceava să voteze cu PSD sau AUR.