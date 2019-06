Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Viorel Seredenciuc, anunță că lucrările la noul terminal de la Aeroportul ”Ștefan cel Mare” Suceava sunt la faza de fundații. ”Noul terminal este proiectat pentru procesarea a peste 500.000 de pasageri anual și vor putea fi procesați 340 de călători pe oră, astfel încât să permită ca în același timp să poată fi procesate două curse externe și una internă. Terminalul 2 de la aeroportul Suceava va cuprinde zonele de plecări și sosiri pasageri curse externe, precum și încăperi cu funcțiuni conexe”, a precizat Seredenciuc.

Licitația a fost câștigată de o asociere de firme având ca lider o firmă din Cluj Napoca, durata de execuție fiind de 12 luni.

