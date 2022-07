Secretarul general al PNL Suceava, Viorel Seredenciuc, le-a transmis social democraților suceveni că PSD încearcă, „pentru a nu știu câta oara”, să fie beneficiarul politicilor coaliției, atacându-l sistematic pe liderul liberalilor suceveni și președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Viorel Seredenciuc a arătat că Gheorghe Flutur este este lider la vârf, numându-se printre cei 5 + 5 din Coaliția de Guvernare. „Este de neînțeles această atitudine, mai ales că în ultimul atac se leagă de Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. Acesta a fost propus de Partidul Național Liberal încă de când era în coaliție cu USR, unul din motivele ruperii coaliției cu USR a fost chiar Programul „Anghel Saligny”. Președintele Flutur a candidat în conducerea centrală a partidului susținând astfel de programe de dezvoltare locală”, a spus Seredenciuc, el adăugând că „e la mintea oricui faptul că Gheorghe Flutur are un cuvânt greu de spus în ceea ce privește politicile din această coaliție, dar este de-a dreptul penibilă atitudinea frustrată a PSD la realizările pe care le-a făcut. Cum să vii să spui că Gheorghe Flutur nu are nici un rol și că programul este gestionat de un secretar de stat de la PSD? Oare premierul liberal, Nicolae Ciucă, mai are vreun rol în aceste proiecte sau doar PSD? Cu o zi înainte, tot în presa din Suceava, liderul județean PSD, Ioan Stan, a taxat din nou PNL, că nu a făcut nimic bun și că tot ce e bun în coaliție se datorează doar PSD. Vă invit la un exercițiu de memorie pe plan județean la Suceava de câte ori PSD a atacat PNL în presă, iar Gheorghe Flutur nu a răspuns provocărilor”.

Viorel Seredenciuc a precizat că în calitate de secretar general PNL, solicită PSD să aibă un comportament responsabil într-o coaliție. „Guvernarea în coaliție înseamnă cu totul altceva decât guvernarea de unul singur. Suceava nu va avea de câștigat prin atitudinile prin pe care unii din PSD Suceava le promovează. Populația știe mult mai bine adevărul, iar alegerile sunt abia în 2024. Acum efortul nostru trebuie să se îndrepte spre programele de dezvoltare, iar dacă PSD crede că politica veninoasă de atac zilnic la Flutur este folositoare, chiar dacă suntem într-o coaliție, se înșeală. Îmi exprim dezacordul și indignarea față de comportamentul unor lideri PSD Suceava și fac apel să se trezească, pentru că suntem la guvernare împreună, avem multe răspunsuri de dat în această perioadă. Eu socotesc că, atâta timp cât suntem în coaliție, trebuie să ne întâlnim și de 10 ori pe zi și să discutăm, să nu facem jocul unor politicieni mărunți, pentru că politica mare nu se face cu frustrări, ci cu lucruri concrete. Ce e greu de acceptat pentru PSD este că lider al coaliției PNL-PSD-UDMR la Suceava, în acest moment este Gheorghe Flutur”, a declarat secretarul general al PNL Suceava. El a arătat că această coaliție de guvernare a dat drumul la programul „Anghel Saligny”, prin care sucevenii primesc 600 milioane de euro pentru programul de gaze naturale, drumuri și apă-canal. „Al cui este meritul contează mai puțin astăzi, deși sucevenii știu. Să nu uitam că în acesta perioadă se derulează și alte mari proiecte pentru Suceava, cel de un sfert de miliard de euro pentru apă canal în 14 localități, Sala Polivalentă de 5.000 de locuri din municipiul Suceava, reabilitarea Palatului Administrativ, sediu al Consiliului Județean Suceava și al Prefecturii, și multe alte proiecte de importanță deosebită pentru județul Suceava.

Noi, Partidul Național Liberal, avem suficiente resurse să ne luptăm în declarații cu PSD, dar nu o vom face atâta timp cât suntem în coaliție. Invitația mea este la dialog și la dezvoltarea județului Suceava. Lăsați-i pe frustrați, că nu vom construi nimic niciodată cu ei, decât, uneori, subiecte de presă cred ei spumoase”, a încheiat Seredenciuc.