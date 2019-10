Președintele PSD, Viorica Dăncilă, candidat la alegerile prezidențiale, care miercuri, 23 octombrie, s-a aflat în turneu electoral în județul Suceava s-a arătat impresionată de modul în care a fost primită de către oameni. ”Am fost primită cu foarte multă căldură și foarte multă deschidere, cu îngrijorare pentru ceea ce urmează dar și cu mulțumiri din partea oamenilor pentru măsurile luate de acest Guvern”, a declarat Dăncilă. Ea a precizat că a ales Suceava pentru acest turneu electoral pentru că ”este un loc în care s-au făcut multe investiții, este un loc unde PSD are o echipă foarte apreciată”. De altfel în periplul electoral sucevean Viorica Dăncilă l-a avut alături pe liderul județean al PSD, senatorul Ioan Stan, care a pus o vorbă bună pe lângă cei care au venit la întâlnirile electorale.

Stan: ”Viorica Dăncilă este singura doamnă din politica românească pe care o apreciez pentru fermitate, pentru implicare, pentru modul în care s-a aplecat asupra tuturor problemelor românilor”

”Viorica Dăncilă este singura doamnă din politica românească pe care o apreciez pentru fermitate, pentru implicare, pentru modul în care s-a aplecat asupra tuturor problemelor românilor. Nu este comparație între cel care din prima zi în care a ajuns președinte al României nu a știut decât să ne învrăjbească și căutăm pe această cale să scăpăm de el, pentru că ne-a făcut de rușine atât prin cum ne-a reprezentat pe plan internațional, cât și prin modul în care ne-a pus unii împotriva altuia. Doamna premier Viorica Dăncilă, candidatul nostru nu a făcut altceva decât să vină în mijlocul nostru să ne spună că vrea să fie un președinte al tuturor românilor, un președinte care respectă Constituția”, a spus Ioan Stan.

Viorica Dăncilă a avut întâlniri electorale în comunele Hânțești și Zamostea și în municipiile Rădăuți și Fălticeni.