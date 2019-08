Premierul României, Viorica Dăncilă și ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici au anunțat, astăzi, la Fălticeni, că primăriile din județ care fac parte din proiectul „Suceava – utilități și mediu la standarde europene” au scăpat de povara plății ratelor și dobânzilor la creditul contractat pentru acest program. Viorica Dăncilă a declarat că în ceea ce privește proiectul „utilități și mediu” au trecut foarte mulți ani în care aceste probleme puteau fi rezolvate de către cei care acum acuză actualul Guvern că nu a făcut nimic pentru cele 63 de primării din acest proiect. „Am văzut acum pe unii care critică, dar au avut toate pârghiile să rezolve acest lucru. Dar e foarte ușor să critici, mai greu este să iei măsuri care să fie bune pentru oameni. Am luat această măsură și am rezolvat problema pentru acest capitol <utilități și mediu>”, a dat asigurări Viorica Dăncilă.

În același timp, ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a explicat modul în care Guvernul a rezolvat problema primăriilor din acest proiect, prin sumele alocate la ultima rectificare bugetară. Eugen Teodorovici a spus că în cadrul acestui proiect sunt primari care au plătit rate și dobânzi pentru investiții de care nu au beneficiat și primari care nu au plătit, dar nici nu au beneficiat de aceste investiții, respectiv de conductele de gaze naturale. „Trebuie să fie clar, pentru că am văzut că este foarte multă dezinformare de ani de zile. Primarii au fost corecți, pentru că toți primarii au fost de bună credință și Consiliile Locale atunci când au sperat că li se va asigura această utilitate publică și au semnat acele angajamente. Din păcate au fost furați, pe românește. Și cu banii luați și fără investiții”, a spus Teodorovici. El a precizat că primăriile care au plătit vor primi toți banii înapoi, iar pentru primăriile care nu au plătit vor fi șterse aceste datorii, astfel încât certificatele fiscale să fie „pe zero”. „Rectificarea asigură toți acești bani. Primarii nu mai au nici un fel de obligație să plătească ceea ce nu li s-a făcut. Este corect să li se dea toți banii aceia către aceste primării. Și am închis discuția. Cei care nu au plătit și nu au investiția statul preia acea obligație”, a spus ministrul finanțelor.

Eugen Teodorovici a subliniat faptul că nici în anii viitori aceste primării nu vor mai avea de plătit pentru ratele și dobânzile la creditul pentru proiectul „utilități și mediu”.