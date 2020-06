Scandalul în care a fost implicată Margherita de la Clejani a făcut-o pe Viorica, mama interpretei, să-și iasă din minți, marți noapte, în timpul emisiunii „Xtra Night Show” (Antena 1) prezentată de Dan Capatos. După miezul nopții, vedeta a ieșit în fața casei și aproape a început să plângă, în direct la TV, și să-și strige disperarea, din cauza faptului că Margherita (28 de ani) este arătată cu degetul, potrivit click.ro.

„Lăsați-mi copiii în pace! Eu sunt mama lor, eu am grijă de ei. Nu vreau să pățească și copiii mei cum s-a dus Mălina Olinescu și a murit de depresie, din cauza presiunii mediatice și a oamenilor. Am nervi și nu consum nimic. Sunt mamă, lăsați-mi copiii în pace. Vreți să moară ca Mădălina Manole? Vreți să moară, au omorât pe cineva?”, a fost o doar o parte din ceea ce a spus cântăreața in fața casei, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet și vezi VIDEO pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/video-viorica-de-la-clejani-cedat-nervos-fata-casei-lasati-mi-copii-pace-vreti-sa