Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a anunțat că în comisia de muncă, familie și protecție socială a fost dat avizul favorabil programului „Investește în tine”, un proiect destinat perfecționării și reconversiei profesionale a tinerilor și nu numai. Virginel Iordache a explicat că

prin acest proiect se urmărește intensificarea participării la viața democratică, culturală, socială, sportivă și civică care să faciliteze tranziția la vârsta adultă, dar și integrarea pe piața forței de muncă.

„Adoptarea acestui proiect va contribui la crearea condițiilor necesare pentru a asigura tinerilor dezvoltarea optimă și a le oferi cele mai bune șanse de a fi activi pe piața muncii în societate.

Programul se adresează tinerilor fără venituri sau cu venituri reduse, cu vârsta sub 26 de ani și asigură dreptul acestora de a apela la credite fără dobândă, garantate in proporție de 80% de către stat , de maxim 40.000lei pentru plata cursurilor, chiriei, a unei părți din construcția unei locuinței sau achiziția unei locuințe”, a spus senatorul PSD de Suceava. El a adăugat că programul poate fi accesat și de persoane cu vârsta cuprinsă între 26-55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse in sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională.

Virginel Iordache a precizat că în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului, împrumutul acordat poate fi suplimentat cu până la 20000 de lei

Iordache a spus că împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proformă.

El a mai declarat că împrumutul este garantat de stat în proporție de 80% prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzilor, comisioanelor și spezele bancare.