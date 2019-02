Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a declarat că prezența cu o lopată a președintelui Consiliului Județean Gheorghe Flutur pe șantierul șoselei de centură a Sucevei reprezintă doar „pâine și circ”. „Și eu și alții ca mine, avem convingerea că sucevenii merită mult mai mult decât pâine și circ. Ori ipostaza de zilele trecute a președintelui Consiliului Județean, care plimbă o lopată, nu trece de acest nivel. La același nivel se ridică si raspunsul dat de domnul Flutur la comunicatul de presă al PSD vis-a- vis de acest <eveniment>. E un circ ieftin care nu-i face cinste nici lui Gheorghe Flutur și nici echipei sale și care jignește grav cetățenii acestui județ, care așteaptă de la politicieni FAPTE. Spun acest lucru cu tristețe, pentru că am convingerea că sucevenii merită mult mai mult, decât niște acțiuni care le insultă inteligența și demnitatea. Cum Dumnezeu să poți vorbi despre dorința Guvernului PSD de a desființa spitale, când după anul 2012 PSD a redeschis in mare parte spitalele închise de guvernele PD-L, astăzi vopsit PNL?”, a spus senatorul PSD de Suceava. Virginel Iordache consideră că întreaga săptămână a fost marcată de declarații teatrale, rupte parcă din niște telenovele extrem de ieftine, în care liberali, ba condamnau bugetul, ba își asumau merite nefondate și exclusiviste, ba se băteau cu pumnul în piept, ba rupeau hainele de pe ei, în funcție de interesele lor tot mai meschine și tot mai ușor de demontat.

„Dar dacă tot e sa plimbăm lopata prin județ si să ne filmăm cu ea, faceți-o dle Flutur și pe drumurile Județene, care sunt praf și la care nu ați intervenit nici în anii trecuți, din simplu motiv că localitățile prin care treceau drumurile respective erau conduse de primari PSD. O întrebare retorică, se impune, domnule Flutur: ce vină au locuitorii acelor comune că in Iunie 2016 au avut o anumită opțiune politică, alta decât PNL?”, a adăugat Virginel Iordache.

Iordache: „Cine ești dumitale dle Flutur să folosești resursele financiare ale județului, doar pentru aleșii PNL?”

El a arătat că președintele liberal al CJ Sucaeva trebuie să le răspundă tuturor sucevenilor la o întrebare: „Cine ești dumitale dle Flutur să folosești resursele financiare ale județului, doar pentru aleșii PNL?”

Senatorul PSD de Suceava a spus că este de acord cu faptul că poate nu este un buget perfect cel pentru anul 2019, și că în mod sigur, în general, nevoile țării în acest moment sunt foarte mari, dar și că sucevenii au așteptări la fel de mari, dar trebuie să se înțeleagă că PSD a căutat ca la fundamentarea bugetului să se păstreze un echilibru și să se facă o prioritizare obiectivă a investițiilor de interes major. „Suma alocată județului nostru fiind una decentă, având capacitatea de a acoperi toate cheltuielile esențiale până la sfârșitul anului. Nu am cautat nicicând să creăm haos, ci am căutat să ajutăm autoritățile locale din județ să dezvolte in mod unitar zonele, să le modernizeze, să aducem plus valoare în viața cetățenilor.

Înțelegem perfect frustrarea colegilor liberali, pentru că, prin acțiunile noastre, demonstrăm că facem o politică a faptelor, care îi pune în umbră și demonstrează în mod repetat că se înșeală,iar alegătorii nu-i mai consideră o alternativă viabilă la guvernare.

Prin urmare, decât să se lanseze și să vă lansați zilnic, în fel de fel de speculații și acțiuni cu caracter manipulator, mai degrabă ați da mâna cu noi și v-ați pune pe treabă, arătând că mai presus de interesul partidului, se află interesul cetățeanului. Practic, prin demagogia promovată zilnic, la care a susbscris din păcate și președintele țării, nu face- ți decât să slăbească încrederea electoratului în întreaga clasă politică, îndiferent de partid și prin acestă, slăbesc în mod evident și valorile democrației”, a spus Iordache.

Virginel Iordache: „Putem demonstra împreună că suntem politicieni responsabili, interesați pe deplin de soarta județului”

Senatorul PSD Suceava i-a mai transmis lui Gheorghe Flutur că poate ar fi bine ca în loc de contre continue, să fie mai deschis la dialog și să înțeleagă faptul că numai colaborând „putem demonstra împreună că suntem politicieni responsabili, interesați pe deplin de soarta județului”. ”Diferențele de opinii bineînțeles că sunt inerente, având în vedere doctrinele noastre, dar asta nu înseamnă că nu putem purta discuții civilizate când vine vorba de interesul cetățenilor. Soluțiile potrivite pot fi găsite atât în tabăra noastră, dar poate și în tabăra dumneavoastră., dar pentru asta trebuie renunțat la aruncatul cu gunoi și la minciunile fără rost.

Știu că este an electoral și este firesc ca fiecare partid în parte să încerce să obțină cât mai multe voturi. Dar asta nu înseamnă că aveți liberatatea de a folosi orice mijloace în îndeplinirea acestui deziderat. În primul rând suntem oameni, iar în al doilea rând, ca aleși ai cetățenilor, trebuie să-i facem demni de votul pe care ni l-au acordat. Prin urmare, consider că e mai bine să renunțăm la acest discurs al urii, care divizează la ora actuală întreaga țară și mai degrabă am căuta să promovăm un discurs al decenței, al argumentelor și al bunei-cuviințe”, a încheiat Virginel Iordache. .