Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a calificat declarația vicepremierului Raluca Turcan cu privire la faptul că înghețarea anului școlar este o variantă luată în calcul de autorități ca total neavenită şi iresponsabilă a doamnei vicepremier. „Nu se poate să vii cu o astfel de declarație în condițiile în care profesorii se luptă, cât pot, să vină în sprijinul elevilor. Oare doamna Turcan își dă seama ce se poate întâmpla dacă se îngheață anul școlar, știe cu ce probleme se vor confrunta profesorii, elevii și părinții?

Consider că un an din viața unui copil este extrem de important și nu cred că este momentul să îl irosim, în condițiile în care este parcursă aproximativ 70% din programa școlară.

Pe lângă acest aspect, subliniem faptul că pentru luna aprilie erau deja prevăzute în structura anului școlar două săptămâni de vacanță precum și o săptămână de tip „școala altfel”, motiv pentru care materia ce ar trebui recuperată nu este de dimensiuni importante. Totodată, chiar dacă cursurile vor fi suspendate și în luna mai, știu din experiența avută la catedră că suntem în stare să recuperăm, iar materia o putem esențializa în așa fel încât să ducem cu bine, la capăt, acest an școlar. Vă anunț pe acestă cale că în cadrul unui grup de specialiști din PSD este in curs de elaborare a unui document-alternativă, prin care se poate aborda educația, demersul de predare-învățare-evaluare în sistem electronic, oferind și alte soluții, măsuri, pentru perioada următoare. Există astfel de alternative și sunt sigur că se pot găsi modalități eficiente și adaptate tuturor situațiilor. Dar trebuie să știi, să ai expertiză, să fii rațional și, mai ales, să îți pese de oameni, de tineri, de starea de spirit a românilor în aceste momente de criză fără precedent. Înteleg extrem de bine situația, inclusiv a elevilor din anii terminali, care urmează să susțină examenele naționale in aceasta vară: Evaluare națională , Bacalaureat. Există solutii!”, a declarat Virginel Iordache.

El a arătat că dacă activitatea scolară se va relua dupa vacanța de Paște , nu ar fi nici o problemă. „Să ne aducem aminte că au mai fost ani când cursurile au fost suspendate temporar din cauza condițiilor meteo si nu au fost afectate examenele naționale.

Mai mult, in această perioadă multe unități de invățământ aveau prevazută săptămâna “școala altfel”, săptămână in care se desfășurau activități extra-curriculare și la care se poate renunța”, a mai spus senatorul PSD de Suceava.

Iordache: „În nici un caz nu se poate pune problema înghețării anului școlar”

Virginel Iordache a adăugat că în cazul în care situația de suspendare a cursurilor se va prelungi și după vacanța de Paște, atunci se poate recurge la prelungirea perioadei de desfășurare a cursurilor până la 30 iunie sau chiar 15 iulie. El a arătat că în urmă cu 30 de ani cursurile se finalizau pe 15 iulie. Iordache a declarat că în cel mai rău scenariu se pot elimina din programele disciplinelor de examen acele conținuturi care ar fi trebuit predate în semestrul al II-lea.

„În nici un caz nu se poate pune problema înghețării anului școlar. Până la acest moment gradul de parcurgere a materiei, așa cum afirmam, depășește 70% si există situație scolară încheiată la sfârșitul semestrului I și chiar note pe semestrul a II-lea, acolo unde s-a respectat principiul notării ritmice și am convingerea că s-a respectat”, a spus senatorul sucevean.

Virginel Iordache a mai precizat că în contextul riscului de imbolnăvire cu COVID 19, in scopul asigurării securității si sănătății elevilor și a anagajaților din învățământ , dar și pentru sprijinirea managerilor unităților de învățământ in desfașurarea activităților curente, sunt necesare precizări si proceduri scrise, clare, venite de la Ministerul Educaţiei, referitoare la modalitatea legală de desfașurare a activităților în această perioadă, respectiv desfasurarea activitatilor la domiciliu sau prin telemunca, prin incheierea actelor aditionale la contractele de munca.

„Prin urmare, ieșirea de astăzi a dnei vicepremier o consider total inoportună și lipsită de responsabilitate. Este prematur să vehiculăm astfel de scenarii la ora actuală, când cadrele didactice împreună cu specialiștii din educație fac tot ce țin de ei ca învățământul să meargă mai departe. Este poate singurul domeniu care, în ciuda epidemiei de coronavirus COVID -19, încă mai funcționează și nu doar că funcționează, dar oferă și speranța unui viitor”, a încheiat senatorul social democrat.