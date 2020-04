Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, consideră că dr. Streinu Cercel este o victimă a actualului Guvern PNL. Virginel Iordache a spus că prin demiterea lui Streinu Cercel de la conducerea Comisiei științifice anti-COVID din Ministerul Sănătății, ministrul sănătății nu a făcut altceva decât să „dreagă busuiocul”

Prezentăm în continuare declarația politică a lui Virginel Iordache pe tema demiterii lui Streinu Cercel:

„În cursul zilei de ieri, 23. Aprilie. 2020, ministru’ Sănătății Nelu Tătaru, a încercat să „dreagă busuiocul” cum ar spune batrânii noștri, cu privire la informațiile apărute în spațiul public referitoare la posibila carantinare a persoanelor de peste 65 de ani, în alte spații decât cele ale domiciliilor personale, până la sfârșitul anului. Aceste informații au stârnit, pe bună dreptate, rumoare în rândul populației.

Cum a rezolvat PNL problema ? Simplu : prin demiterea medicului Streinu Cercel de la conducerea Comisiei științifice anti-COVID din Ministerul Sănătății. A semnat ordinul de demitere, deși el însuși, în calitate de ministru, a făcut afirmații cu privire la respectiva ipoteză de lucru, faptă ce poate verificată de oricine, la o simplă cautare pe internet. Interesant este că Nelu Tătaru a decis să-l demită pe doctorul Streinu, la nici 24 de ore, după ce președintele României a ieșit public, blamându-l, într-un mod nepermis, pe directorul Institutului „Matei Balș” și dezmințând existența respectivului plan de acțiune, uitând sau făcându-se că uită de ieșirea ministrului său, deși nu credem că vreun oficial al guvernului Orban, scoate ceva pe gură fără ca în prealabil să-și ceară voie de la cel mai important girant al lor, Klaus Iohannis.

Suntem convinși că informațiile apărute în spațiul public chiar au făcut sau fac parte dintr-un plan de acțiune al acestui guvern care face orice românilor, numai bine nu și că acestea au apărut în media „pe surse” tocmai pentru a testa reacția populației ca să constate cât de departe pot merge cu așa zisele lor măsuri contra epidemiei de Covid-19.

Spun “așa zisele măsuri”, pentru că adevăratele măsuri trebuiau luate încă din luna ianuarie, când Organizația Mondială a Sănătății a atenționat oficialii noștri cu privire la ceea ce se va întâmpla din punct de vedere epidemiologic, în viitorul apropiat. Dar atunci, președintele țării și PNL-ul erau preocupați să convingă românii despre necesitatea alegerilor anticipate și să ia măsuri pentru organizarea acestora, nu pentru protejarea sănătății cetățenilor români.

Astfel s-a ajuns în situația în care nu mai putem ieși din case, economia s-a blocat și ca bonus s-au gândit să bage în pământ o categorie socială aparte, cea a vârstnicilor, care dacă s-ar vedea scoși din zona lor de confort, din casele lor, de lângă cei dragi ar fi distruși atât psihic cât și fizic. Probabil cei care s-au gândit la aceste măsuri, au impresia că vor fi veșnic tineri, în putere și că nu vor cunoaște nicicând greutățile bătrâneții. Așa înțeleg ei să-și „ia România înapoi” după cum clamau la alegeri, prin măsuri coercitive și nu prin măsuri care să stimuleze sistemul de sănătate, economia sau sistemul social.

Să nu fiu înțeles greșit, înțeleg pe deplin necesitatea instaurării stării de urgență, dar nu pot fi niciodată de acord să se profite de ea pentru a aduce prejudicii semenilor noștri, sau să se abuzeze de ea pentru a satisface nevoile unor „băieți deștepți”, care au căpușat arcul guvernamental în ultimile luni.

Înainte de a încheia trebuie să fac trei precizări pentru a restabili adevărul:

– demiterea renumitului medic prof.dr Streinu Cercel a avut la bază cotele alarmante de popularitate și încredere la care ajunsese omul de știință in fața românilor . Procentele pe care le are medicul Streinu -Cercel, aduceau grave prejudicii electorale PNL, in condițiile in care, in același clasament, Ludovic Orbán este pe o poziție dezonorantă pentru un premier in funcție ;

– legat de primul punct, Ludovic Orbán și ai săi confrați, consideră că luând această măsură vor atrage voturile persoanelor in vârstă de partea PNL; In schimb, eu cred in judecată lucidă a românilor care au sancționat de fiecare dată derapajele clasei politice ;

– medicul Streinu-Cercel nu are nevoie de apărători, competența domniei sale este recunoscută. Dar cineva trebuia sa spună răspicat că mișcarea făcută de Ludovic Orbán a fost pur și simplu o mișcare politică menită să aducă procente PNL in sondaje .Mă întreb, care va fi următoarea “victimă” a lui Klaus Johannis și deci a PNL ?

Închei această intervenție remarcând că, inclusiv pe perioada stării de urgență, este necesar să avem decența de a face ce trebuie, nu ce vrem și că democrația are principiile ei de la care nu trebuie să ne abatem nicicând, pentru a evita să ne întoarcem la totalitarism sau alte forme de guvernare de tristă amintire. Reamintesc, celor aflați la putere, că principiul de bază al progresului este respectarea valorilor și din acest motiv spun simplu: lăsați specialiștii indiferent de domeniul in care activează să-și exercite competențele , competențe care nu au culoare politică și care au fost dobândite după mulți ani de trudă!”