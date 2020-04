Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, le-a transmis un mesaj la începutul vacanţei de primăvară profesorilor, elevilor şi părinţilor din judeţul Suceava. Virginel Iordache a ţinut să dea asigurări că situaţia copiilor va fi încheiată la timp, indiferent de ceea ce spun unii în momentul de faţă. El a spus că această vacanţă de primăvară este una atipică, o vacanţă care a fost precedată de o perioadă de studiu online și de studiu individual.

Vă prezentăm declaraţia senatorului PSD de Suceava, Virginel Iordache:

„Știu că trăim clipe grele, că fiecare dintre noi ne gândim mai întâi la sănătatea celor dragi și a celor apropiați.

Mai știu că noi oamenii din invatamant avem suflete mari și într-un fel sau altul vom fi alături de cei aflați in nevoie .

Dragi elevi, am convingerea că vacanța, din primăvara aceasta, ne va rămâne adânc întipărită in suflete. Vreau să vă rog să vă păstrați sănătatea, să vă mențineți optimismul și speranța in ziua de mâine. Să vă invit să continuați studiul să vă puteți desăvârși ca oameni adevărați , să vă puteți completa educația primită de la părinții și bunicii voștri cu educația stiintifică. Voi sunteți viitorul acestei țări

Dragii mei colegi, ca <medici> ai sufletelor vreau să mențineți tonusul celor de lângă dumneavoastră, să vă implicați continuu, mai mult ca oricând, in formarea continuă a discipolilor pe care îi aveți in grijă. Este foarte important să depunem toate eforturile pentru ca anul școlar să se încheie in condiții bune, indiferent de data din calendar.

Pe părinți ii asigur că indiferent de ce spun unii astăzi, situația școlară a copiilor va fi încheiată la timp, că examenele de sfârșit de ciclu se vor desfășura pana la sfârșitul anului școlar . Ca membru al Comisiei de invatamant voi face tot ceea ce este omenesc ca lucrurile să se întâmple așa. Vreau să vă mai rog ceva: aveți mare grijă de sănătatea copiilor și a Dvs . Numai sănătoși putem visa și munci. Vă urez numai bine și abia astept să ne strângem mâinile și să ne putem îmbrățișa sănătoși . Cu deosebită stimă și respect profund pentru elevi, părinți și oamenii școlii !!!”