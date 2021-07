Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a reiterat astăzi sprijinul pentru echipa de handbal CSU Suceava și speră ca în trei ani de zile să joace o finală de cupă europeană în noua Sală Polivalentă care să fie inaugurată cu acel prilej. ”Am avut o întâlnire legată de echipa de handbal. Salut revenirea domnului Ghervan la conducerea echipei și îi mulțumesc domnului Chiruț că ne-a salvat de la retrogradare dar noi vrem mai mult. Are loc și domnul Chiruț în echipă dar garanția noastră că vom face din nou performanță la handbal e revenirea domnului Ghervan ca antrenor principal. De asemenea, Primăria Suceava va asigura finanțarea cele 2,25 de milioane de lei. Ne dorim ca în trei ani de zile să putem face din nou performanță să jucăm de ce nu într-o finală de cupă europeană. Am voie să vizeze așa că de ce nu să putem inaugura sala polivalentă cu un asemenea meci”,a declarat Lungu.

