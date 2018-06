Vitamin Well, liderul european al băuturilor premium cu vitamine și minerale, a fost desemnat ”ProdusulAnului® 2018”, încategoria ”Băuturi vitaminizante”, din cadrul celei de a noua ediții a galei cu același nume desfășurată în România.

Înregistrat la OSIM din 2008, marca ”ProdusulAnului” este un concept internațional, prezent în peste 40 de țări, care premiază produsele și serviciile inovatoare, ce se remarcă prin calitate și prin know-how-u lunui business de success.

Inovație, atractivitate, satisfacție. Vitamin Well.

Vitamin Well a fost desemnat câstigător în urma unui studiu realizat online pe http://produsulanului.com, ce a cuprins29 de categoriiși s-a desfășurat pe un eșantion de 7100 de consumatori din România, reprezentativ pentru populația din mediul urban cu vârsta între 18 și 54 de ani, ce sunt utilizatori de internet în mod frecvent.

Până pe 15 martie, brand-uri importante active pe piața din România s-au înscris și au trecut de evaluarea realizată de către profesioniști din industrie precum media, comunicare și protecția consumatorului. Procesul a continuat în perioada 16 aprilie – 21 mai 2018, cu un studiu realizat de către Exact Business Solutions și a urmărit elemente cheie precum inovația, atractivitatea produsului, dar și nivelul de satisfacție pentru consumatorii din România.

Dedicată atât adulților, cât și copiilor, Vitamin Well este o băutură cu apă naturală de izvor și zahăr obținut din fructe, ce a fostdezvoltată în Suedia începând cu anul 2008.

”Ne bucurăm de recunoașterea la nivel de inovație, atractivitate, satisfacție și funcționalitate, acum și în România,a brandului Vitamin Well, și dorim să oferim în continuare cele mai bune produse celor ce preferă băuturile premium cu vitamine. Vitamin Well reprezintă o alternativă la băuturile răcoritoare îndulcite cu zahăr, un produs care răspunde cerințelor europene în materie de alimentație sănătoasă, dezvoltată de specialiști în nutriție și metabolism. Pentru noi, Vitamin Well apropie oamenii, tocmai de aceea, vrem să continuăm să satisfacem dorințele consumatorilor din Româniacare apreciază calitatea unui brandforward thinking. Prin câștigarea acestui premiu, considerăm că fiecare client este din acest moment un Brand AmbasadorVitamin Well”, a declarat Răzvan Iancău, Managing Partner, Healthy Drinks&Foods, distribuitor și detinător al drepturilor brandului Vitamin Well în Romania.

Despre Vitamin Well

O alternativă modernă, sănătoasă și gustoasă la sucurile și băuturile carbonatate. În 2008, fondatorii Vitamin Well au constatat că ceva lipsește de pe piața suedeză de soft vitamin drinks. Aceștia au găsit o alternativă și pentru piețele externe și au decis să producă propria băutură funcțională, cu un conținut redus de zahăr, de numai 4g la 100 ml. După 9 ani de la debut, succesul băuturii suedezeeste evident, iar Vitamin Well continuă să dezvolte și producă băuturi complexe, cu un grad ridicat de funcționalitate și de hidratare.

Mai multe informații: https://www.vitaminwell.ro/

https://www.facebook.com/vitaminwellromania