În minivacanța de Rusalii, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier – IPJ Suceava şi cei ai structurilor rutiere municipale şi orăşeneşti desfășoară activități de prevenire a evenimentelor rutiere și combatere a principalelor cauze generatoare de accidente. Peste 50 de polițiști rutieri sprijiniți de polițiști de ordine publică, acționează zilnic în perioada 18 – 22 iunie cu 56 de autospeciale și aparate de testare a alcoolemiei pentru prevenirea accidentelor rutiere pe fondul consumului de băuturi alcoolice și identificarea celor care consumă alcool sau substanțe interzise și conduc vehicule.

Acțiunile organizate se desfășoară și în contextul operațiunii europene Alcohol & Drugs, sub egida Organizațiilor Polițiilor Rutiere din Europa (ROAD POL). Polițiștii rutieri suceveni acționează pe principalele artere rutiere din județ, scopul controalelor fiind acela de a reduce riscul rutier și de a preveni evenimentele rutiere produse pe fondul conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor. În primele 5 luni ale anului 2021, principale cauze de producere ale accidentelor rutiere grave la nivelul județului Suceava au fost viteza (include viteza neadaptată la condiţiile de drum şi viteză neregulamentară), conducerea sub influenţa alcoolului şi abaterile bicicliştilor. În perioada de referință, pe fondul consumului de alcool s-au înregistrat 9 accidente rutiere grave soldate cu 2 persoane decedate, 9 rănite grav și 13 rănite ușor.