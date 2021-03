Patrula de poliție rutieră din cadrul Biroul Rutier Suceava, în timp acționa pe D.J. 209D, în interiorul localității Călinești Enache, a oprit pentru control autoturismul condus de un bărbat de 40 ani, din com. Grănicești, care a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu viteza de 92 km/h. în localitate.

Întrucât conducătorul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,51 mg./l. alcool pur în aerul expirat, ulterior la spital i s-au prelevat două mostre biologică de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală faţă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.