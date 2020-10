Viviana Sposub (23 ani) și George Burcea (32 ani) formează cuplul momentului. Pentru amândoi a fost benefică experiența de la „Ferma”, reality-show-ul de la Pro TV. Au realizat că se plac, că sunt compatibili și acum sunt la începutul unei povești de dragoste ca-n filme! Viviana a recunoscut pentru Click! faptul că George Burcea, fostul soț al celebrei Andreea Bălan, îi este acum coleg de apartament, adică locuiesc împreună! Viviana a spus cum a cucerit-o, ce a atras-o la George Burcea și cum definește această relație.

Click!: Viviana, ce înseamnă Ferma pentru tine?

Viviana Sposub: Ferma e de departe cea mai intensă experiență din viața mea! Nici măcar când am sărit cu parașuta nu am avut atât de multe emoții. Și pe lângă faptul că m-am bucurat de o gamă largă de trăiri (unele frumoase, altele… mai puțin frumoase), participarea la Fermă m-a ajutat să conștientizez că sunt o femeie tare puternică și că sunt capabilă să trec prin orice greutate. În plus, consider că acest proiect este un capitol extrem de important în cariera mea!

A fost o surpriză și pentru tine apropierea ta de George Burcea?

Primul lucru pe care l-am afirmat când au început filmările a fost: “Eu nu am venit aici să mă îndrăgostesc!”. Și uite cum viața, sau mai bine spus Ferma, te ia prin surprindere. Nu cred că se aștepta nimeni la un asemenea parcurs, dar tocmai ăsta cred că e farmecul.

S-a confirmat că formați un cuplu! Ce înseamnă, de fapt, acum, George Burcea pentru tine?

S-a confirmat acest lucru? Unde? Când? Nu am fost pe fază! (râde) George Burcea a fost cel mai tare partener de Fermă, iar acum este colegul meu de apartament.

