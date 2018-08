La inițiativa grupului „Rădăuțiul civic”, 12 tineri și adulți din Rădăuți, printre care și membri ai clubului „Toastmasters Rădăuți”, au vizitat în perioada 25-26 august regiunea Cernăuți din Bucovina de nord, Ucraina. Traseul a cuprins orașul Storojineț, orașul Cernăuți, centrul regiunii, cetatea Hotinului și comuna Mahala.

În anul 2018, Municipiul Rădăuți s-a înfrățitcuorașul Storojineț pentru dezvoltarea relațiilor de bună prietenie între cele două comunități și colaborare în plan social, economic și cultural. Primăria Municipiului Rădăuți a anunțat vizita grupului de tineri, iar autoritățile de la Storojineț au primit cu multă deschidere grupul de la Rădăuți. Vizita de la Storojineț a început cu Biserica „Sf. Gheorghe” la care slujește preotul protopop Vasile Covalciuc. Astăzi, în orașul Storojineț mai sunt aproximativ 25% români, iar în raionul Storojineț (ce cuprinde și satele din împrejurimi), ponderea românilor este de aprox. 40%. În acest an, biserica „Sf. Gheorghe” din Storojineț împlinește 200 de ani de la piatra de temelie, ea fiind închisă între anii 1956 – 1989, în timpul Uniunii Sovietice. În prezent, slujba se oficiază în 3 limbi: slavonă, română și ucrainiană. Părintele Covalciuc a reușit cu sprijinul comunității să construiască săli de clasă pe care le pune la dispoziția elevilor pentru predarea religiei, materie ce nu se predă în școlile din Ucraina. În urmă cu aprox. 8 ani, școala cu predare în limba română din Storojineț a fost închisă din lipsă de copii înscriși. Vizita a continuat cu primăria orașului, unde tinerii rădăuțeni l-au întâlnit pe domnul primar Mykola Kaliychuk cu care au discutat despre consolidarea colaborării între tinerii din Rădăuți și Storojineț și idei de viitoare proiecte comune. Echipa noastră a avut ocazia să vadă și centrul cultural al orașului, liceul silvic și parcul dendrologic din Storojineț, vizita încheindu-se cu depunerea de flori la mormântul lui Iancu Flondor, personalitate bucovineană ce a avut un rol central în Unirea Bucovinei cu țara mamă de la 1918.

În Cernăuți, tinerii rădăuțeni au avut ocazia să descopere un oraș cu un centru vechi conservat extraordinar de bine, cu o bogată arhitectură din perioada imperiului austro-ungar. Participanții au vizitat Piața centrală, unde a fost primit Iacob Zadik în anul 1918 de către Iancu Flondor, Obergymnasium unde a învățat Mihai Eminescu între anii 1858 – 1860, Mitropolia (astăzi Universitatea din Cernăuți) unde se află sala în care s-a votat unirea Bucovinei cu România la 1918, Casa lui Aron Pumnul și Cimitirul Vechi din Cernăuți unde sunt înmormântate personalități precum Aron Pumnul, Aglaia Eminovici și unde se regăsește și cripta Familiei Hurmuzachi (unde este înmormântat chiar Eudoxiu Hurmuzachi), cripta familiei Onciul, Sbiera sau Stefanelli. Tinerii nostri au fost impresionati si de aerul boem al străzii pietonale Olga Kobileanska (fosta stradă Domnească). Pe toată lungimea străzii de 1.1 km găsești cântăreți de stradă, oameni relaxati, clădiri bine îngrijite și terase care creează o atmosferă aparte.

Vizita a continuat cu cetatea Hotinului, declarată astăzi una dintre cele șapte minuni ale Ucrainei, a cărei construcție a fost începută încă din anul 1325. Cetatea, extrem de bine conservată este una impunătoare ce amintește de zbuciumul acestei regiuni aflate la intersecția a trei imperii.

În final, tinerii rădăuțeni au poposit în comuna Mahala, formată în mare parte din români. Din această comună a fost deportată în Siberia Anița Nandriș și cei trei fii ai săi, în anii 1940, după ultimatumul primit de România de la Uniunea Sovietică. După o poveste impresionantă de supraviețuire, curaj și determinare, Anința Nandriș a publicat memoriile sale în cartea numită „20 de ani în Siberia” ce a făcut înconjurul lumii. Grupul de tineri a vizitat monumentul dedicat Aniței Nandriș și a fost primit cu căldură de doamna Primar Elena Nandriș, care a împărtășit cu tinerii rădăuțeni din experiența sa.

„În an de Centenar, am considerat că avem datoria să ne cunoaștem istoria și așa a apărut această vizită în Bucovina de Nord, unde am pășit efectiv pe urmele istoriei. Centenarul Marii Uniri este despre oameni și istoria lor, iar pentru noi această excursie a fost una încărcată de istorie și semnificație. Am auzit povești impresionante și ne-am bucurat să ne cunoaștem orașul înfrățit, Storojineț, unde locuitorii de etnie română, ucrainiană și rusă trăiesc într-o comuniune frumoasă și sperăm să dezvoltăm relații de colaborare și cu tinerii din această regiune. Încurajăm tinerii din Rădăuți și nu numai să își cunoască istoria și personalitățile din Bucovina de nord în an de Centenar, este probabil cel mai frumos mod de a trăi la înălțimea cuvenită acest eveniment istoric de mare însemnătate pentru România” au declarat membrii grupului Rădăuțiul Civic.