Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a avut, în cadrul turneului „50 States, One Community”, o serie de întâlniri cu comunitățile de români din zonele orașelor Houston și Dallas, cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o în statul Texas, în perioada 26-31 ianuarie 2022. Astfel, ambasadorul Muraru a vizitat mai multe comunități românești formate în jurul bisericilor: Biserica Ortodoxă Română “Sfânta Maria”, Misiunea Ortodoxă “Acoperământul Maicii Domnului”, Biserica Baptistă Română din Houston, Biserica Penticostală Română “Grace”, First Romanian Baptist Church, Bethesda Romanian Baptist Church, Ferguson Romanian Baptist Church, Bethel Romanian Apostolic Church, Grace Romanian Baptist Church, Agape Church Dallas Fort Worth și Maranatha Romanian Church of God.

“Am descoperit comunități profund atașate de păstrarea limbii materne și a identității culturale românești, precum și exemple de solidaritate și armonie interconfesională. Baptiști, penticostali, ortodocși, români și americani, pun umărul împreună pentru a realiza proiecte comune. Am fost impresionat de emoția cu care m-au primit în rândul lor, dar și de deschiderea de a sprijini eforturile misiunii diplomatice în promovarea intereselor României. Am fost onorat să mă aflu în rândul lor și să aflu poveștile acestor centre religioase care își transcend misiunea, devenind centre comunitare și chiar educaționale.

Dincolo de menirea de a păstra comunitatea aproape de Dumnezeu, biserica este locul care strânge legăturile românilor, mulți dintre ei plecați de acasă înainte de 1989, cu limba română, valorile și tradițiile țării natale. M-am bucurat să îi cunosc și să le pot transmite personal gândurile bune de acasă și totodată să le mulțumesc pentru că reprezintă cu mândrie România”, a afirmat ambasadorul Andrei Muraru.

Cu ocazia întâlnirilor, ambasadorul român a prezentat prioritățile mandatului său, punând accent pe cel mai important obiectiv: accederea României în Programul Visa Waiver. Ambasadorul Muraru a subliniat faptul că, în reușita acestui obiectiv, sprijinul comunităților de români din Statele Unite este foarte important.

Un punct important al vizitei ambasadorului Andrei Muraru în statul Texas l-au reprezentat întrevederile cu oficiali ai celei mai mari camere de comerț din regiunea Houston, Greater Houston Partnership, precum și cu o serie de companii importante din Texas: Fluor Corporation, Hunt Consolidated și Cox Oil, implicate în proiecte din România, sau interesate de investiții pe termen lung în sectorul energetic românesc.

În contextul discuțiilor cu reprezentanții mediului de afaceri din Texas, aceștia și-au exprimat interesul pentru dezvoltarea unor proiecte de anvergură în România în sectoarele energiei nucleare civile, hidrocarburilor sau energiei regenerabile, apreciind potențialul multidimensional al României în domeniul energiei, precum și capacitatea acesteia de a contribui substanțial la asigurarea securității energetice a întregii regiuni

De asemenea, ambasadorul Andrei Muraru a mai avut întâlniri oficiale cu secretarul de stat al statului Texas, John Scott, primarul orașului Houston, Sylvester Turner, și primarul orașului Dallas, Eric Johnson. Partenerii americani și-au manifestat interesul față de România, inclusiv prin prisma principalelor dimensiuni ale Parteneriatului Strategic dintre Statele Unite și țara noastră: comercială, economică și de securitate, subliniindu-se faptul că anul acesta se împlinesc 25 de ani de la lansarea sa.

În cadrul întrevederii cu secretarul de stat al statului Texas, John Scott, au fost împărtășite opinii privind criza energetică actuală din Europa, precum și asupra evoluțiilor de securitate din regiunea Mării Negre. De asemenea, a avut loc o discuție asupra proiectelor de interes comun și de cooperare concretă între România și statul Texas, cu accent asupra valorificării potențialului țării noastre în sectorul petrol și gaze, prin atragerea de investiții din partea companiilor din Texas. În context, ambasadorul Andrei Muraru a subliniat impactul pozitiv asupra relațiilor economice, pe care l-ar avea includerea României în Programul Visa Waiver

Cu ocazia întâlnirii cu Sylvester Turner, primarul din Houston, acesta și-a reafirmat interesul puternic pentru extinderea cooperării cu municipalități din România, exprimându-și intenția de a încheia un parteneriat de înfrățire cu Iași, care să cuprindă domeniile energetic și medical, acesta urmând să fie primul pe care Houston l-ar avea cu un oraș din Europa de Est. În context, primarul Turner și-a exprimat admirația față de comunitatea românească din Houston, care cuprinde numeroși profesioniști și antreprenori din sectorul petrol și gaze și membri ai mediului academic.

În cadrul întâlnirii a fost discutat și rolul orașului Houston în combaterea schimbărilor climatice, prin trecerea de la tehnologia bazată pe combustibili fosili, la cea care folosește resurse regenerabile cu emisii de carbon zero, primarul Turner deținând conducerea rețelei bipartizane de primari din SUA ai căror orașe au început procesul de tranziție energetică.

Cu ocazia întâlnirii cu primarul din Dallas, Eric Johnson, ambasadorul Andrei Muraru a arătat faptul că legăturile economice și energetice sunt deja solide, România fiind o destinație principală pentru investiții din partea companiilor din Dallas Ambasadorul Muraru a asigurat faptul că România întreprinde toate demersurile necesare pentru a încuraja noi investiții și proiecte energetice și de afaceri.

Informații suplimentare

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a început turneul „50 States, One Community”, în comunitățile românești din Statele Unite, imediat după primirea scrisorilor de acreditare din partea președintelui american Joe Biden în luna septembrie 2021. Andrei Muraru și-a propus să viziteze cât mai multe comunități de români din SUA, considerând că este important să le cunoască specificul, dorințele și necesitățile, precum și să exploreze oportunitățile de cooperare, investiții și schimburi culturale la nivel statal.

Până în prezent, ambasadorul Muraru a vizitat o serie de comunități de români din statele Ohio, Illinois, New Jersey, Arizona și Texas. Vizitele ambasadorului român cuprind atât întâlniri cu comunitățile românești cât și întrevederi oficiale la cel mai înalt nivel cu autorităţile statelor vizitate, precum și cu conduceri ale companiilor interesate să investească în România..

În statul Texas, ambasadorul Muraru a mai fost invitat special la două evenimente dedicate memoriei victimelor Holocaustului, la Muzeul Holocaustului din Houston și Fort Bend County. În cadrul evenimentelor au fost elogiate eforturile României în combaterea antisemitismului. Cu această ocazie, ambasadorul Andrei Muraru a primit o proclamație emisă de către autoritățile Fort Bend County, Texas, în care este recunoscut rolul președinției române a IHRA în adoptarea, în 2016, de către organizație, a definiției de lucru a antisemitismului.