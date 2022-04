Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a avut, în cadrul turneului „50 States, One Community”, o serie de întâlniri cu comunitățile de români din zonele orașelor Minneapolis și Saint Paul, cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o în statul Minnesota, în perioada 17-20 aprilie 2022. Astfel, ambasadorul Muraru a vizitat comunitățile românești formate în jurul bisericilor ortodoxe “Sfânta Maria” și “Sfântul Ștefan” și a bisericii “Grace Romanian Baptist Church” și s-a întâlnit cu conducerile organizațiilor „Heritage Organization of Romanian Americans in Minnesota” – HORA și „Romanian Genealogy Society” – RGS.

De asemenea, ambasadorul român a avut întrevederi cu guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz; secretarul de stat Steve Simon; primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey; viceprimarul orașului Saint Paul, Jaime Tincher; reprezentanți ai Minnesota Trade Office; membri ai Economic Club of Minnesota și ai comunității de experți Medical Alley Association; cu conducerile unor companii importante precum International Feed Corporation, EarthDaily Agro, Medtronic sau Cargill și a participat la o masă rotundă organizată de think tank-ul Global Minnesota în parteneriat cu Humphrey School of Public Affairs, University of Minnesota.

În cadrul întâlnirilor cu comunitățile de români, ambasadorul român a prezentat prioritățile mandatului său, punând accent pe cel mai important obiectiv: accederea României în Programul Visa Waiver. Ambasadorul Muraru a subliniat faptul că, în reușita acestui obiectiv, sprijinul comunităților de români din Statele Unite este foarte important. “Implicarea dumneavoastră, a românilor din Statele Unite, în îndeplinirea acestui obiectiv, prin convingerea și sensibilizarea autorităților americane, este foarte importantă și valoroasă”, a afirmat Andrei Muraru.

Cu ocazia întâlnirii cu conducerile HORA și RGS, care a avut loc la Centrul Cultural HORA situat într-una dintre cele mai vechi și prestigioase clădiri din Saint Paul – Landmark Center, ambasadorul Andrei Muraru a vizitat expoziția “Tradiții românești de primăvară”. „Am descoperit cu bucurie în Minnesota o comunitate vibrantă, care a reușit să aducă la viață proiecte menite să promoveze identitatea culturală românească, fiind profund atașată de limba română, de obiceiurile și tradițiile românești”, a spus ambasadorul Andrei Muraru. El i-a asigurat pe cei prezenți că pot conta pe sprijinul său și al ambasadei în proiectele menite să crească profilul României și să păstreze identitatea românească.

Un punct important al vizitei ambasadorului Andrei Muraru în statul Minnesota l-au reprezentat întrevederile cu înalții oficiali ai statului, precum și cu o serie de companii importante implicate în proiecte din România, sau interesate de investiții în țara noastră, în sectoare precum agricultura, comerțul, tehnologia și serviciile medicale.

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții mediului de afaceri și politic din Minnesota, ambasadorul Andrei Muraru a prezentat capacitatea României de a susține proiecte de anvergură, inclusiv prin prisma principalelor dimensiuni ale Parteneriatului Strategic dintre Statele Unite și țara noastră: comercială, economică și de securitate, subliniindu-se faptul că anul acesta se împlinesc 25 de ani de la lansarea sa.

De asemenea, au fost împărtășite opinii cu privire la criza de securitate din regiunea Mării Negre, provocată de invazia Rusiei în Ucraina, care ar putea duce la o criză energetică în zona europeană. În context, oficialii statului Minnesota, recunoscut pentru solidaritatea sa față de refugiați, și-au oferit disponibilitatea de a acorda expertiză în privința gestionării crize umanitare. Ambasadorul Andrei Muraru a prezentat eforturile României, inclusiv prin mobilizarea exemplară a societății civile, în primirea și îngrijirea persoanelor care caută refugiu.

Ambasadorul Muraru a fost însoțit, pe parcursul vizitei, de Consulul Onorific al României la Minneapolis, Patrick Ledray.

Informații suplimentare

Cele două biserici ortodoxe vizitate de ambasadorul român sunt printre cele mai vechi parohii ortodoxe române din Statele Unite, fiind înființate de românii imigranți la începutul Secolului XIX. Astfel, în 1914 a fost pusă piatra de temelie și sfințită Biserica “Sfânta Maria”, iar în 1924 a avut loc prima slujbă în Biserica “Sfântul Ștefan”.

„Heritage Organization of Romanian Americans in Minnesota” – HORA a înființat Centrul Cultural din Saint Paul în 2019, de atunci reușind să implementeze proiecte menite să păstreze și să promoveze identitatea românească. „Romanian Genealogy Society” este parte a “Minnesota Genealogical Society”, fiind fondată în 2011 cu scopul de a culege și conserva date despre genealogia românilor imigranți în SUA. Cele două organizații au reușit inclusiv să realizeze două filme documentare despre imigrația românească în statul Minnesota, un al treilea film aflându-se în prezent în lucru.

Turneul „50 States, One Community” a fost început de către ambasadorul Andrei Muraru la scurt timp de la primirea scrisorilor de acreditare din partea președintelui american Joe Biden, în 2021. Ambasadorul Muraru și-a propus să viziteze cât mai multe comunități de români din SUA, considerând că este important să le cunoască specificul, dorințele și necesitățile, precum și să exploreze oportunitățile de cooperare, investiții și schimburi culturale la nivel statal. Până în prezent, Andrei Muraru a vizitat o serie de comunități de români din statele Ohio, Illinois, New Jersey, Arizona, Texas, Utah și Minnesota.