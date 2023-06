Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a vizitat, în perioada 1-5 iunie 2023, comunitățile de români din statele Colorado și Nebraska, în cadrul turneului „50 States, One Community”.

În statul Colorado, ambasadorul Muraru a avut întâlniri cu membrii comunităților reunite în jurul bisericilor românești Denver Romanian Church of God, respectiv St. John the Hoezevite și St. Dimitrie the New Orthodox Church, dar și o întâlnire separată cu oameni de afaceri români și americani, găzduită de un start-up cu leadership românesc – Cyber Qubits.

Agenda politică a cuprins o întrevedere cu guvernatorul statului Colorado, Jared Polis, care i-a înmânat ambasadorului român o proclamație care recunoaște și onorează rolul comunității românești la dezvoltarea statului, dar și cu primarul orașului Denver, Michael Hancock. Principalele teme de discuție le-au constituit posibilitățile de cooperare în domeniul agriculturii, al energiei regenerabile, dar și al ecosistemului de start-up-uri.

Întâlnirea cu reprezentanții Biroului de Dezvoltare Economică și Comerț Internațional al statului Colorado a fost un prilej de a cunoaște profilul economic al statului – cu atât mai mult cu cât aceștia au avut o primă interacțiune cu companiile românești prezente în cadrul târgului economic Select USA, care a avut loc în luna mai 2023. Denver va găzdui, de asemenea, în toamna acestui an, un târg cu profil economic.

Ambasadorul României a avut, de asemenea, o întrevedere cu medicii și cercetătorii români din cadrul University of Colorado Anschutz Medical, unde a fost efectuat primul transplant de ficat din lume, iar în prezent se derulează cercetări avansate inclusiv în combaterea cancerului. Vizita a inclus și un tur al laboratorului federal National Renewable Energy Laboratory, care găzduiește cel mai rapid centru de date din lume și are parteneriate recente cu țări precum Australia sau Lituania.

Statul Colorado are aproape 6 milioane de locuitori, dintre care 3,2 milioane locuiesc în zona metropolitană Denver. Capitala statului a fost clasată în topul orașelor cu cele mai scăzute costuri pentru dezvoltarea unui start-up.

În cadrul deplasării în statul Nebraska, ambasadorul Andrei Muraru a cunoscut comunitățile de români formate în jurul orașelor Omaha și Lincoln, activi în domeniile juridic, academic, al securității cibernetice sau în serviciile locale.

La nivel politic, întâlnirea cu guvernatorul statului Nebraska, Jim Pillen, a vizat interesul comun pe care statul american și România îl au în dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru dezvoltarea domeniului agricol, dar și în diversificarea mix-ului energetic, cu accent pe energia eoliană – care definește o mare parte din mix-ul energetic al statului (reprezentând circa 40% din mix-ul energetic al orașului Omaha, primul oraș ca mărime din Nebraska).

Guvernatorul Pillen s-a interesat de situația refugiaților ucraineni din România, dar și a transportului de cereale din Ucraina prin România, pe cale maritimă. Ambasadorul român s-a întâlnit de asemenea cu Don Bacon, membru republican al Camerei Reprezentanților la nivel federal, unul dintre membrii Congresului care a sprijinit constant efortul Statelor Unite de a oferi ajutor pentru Ucraina – atât militar, cât și umanitar. Cei doi au discutat despre potențialul cooperării în domeniul agricol, iar congresmenul Bacon s-a interesat de mix-ul agricol și energetic al României, punctând de asemenea potențialul unei cooperări în industria irigațiilor. De asemenea, în cursul altor întrevederi, ambasadorul român s-a întâlnit cu reprezentanți ai Departamentului de Dezvoltare Economică și ai Departamentului Agriculturii.

O potențială cooperare academică a fost discutată cu directorul unui program universitar dedicat agriculturii din cadrul University of Nebraska–Lincoln, cunoscut ca Nebraska LEAD (Leadership Education/Action Development), care a fost prezent cu o delegație inclusiv în România în anul 2016. Vizita unei delegații mixte românești în statul Nebraska, pentru schimb de bune practici la nivel academic și de business, a fost una dintre propunerile discutate.

Statul Nebraska are un ecosistem agricol diversificat, însă industria cărnii de vită o situează constant în primele locuri în topul celor mai mari exportatori americani. Peste 60% din totalul exporturilor de carne de vită către statele UE provin din Nebraska. De asemenea, statul produce sisteme de irigații care reprezintă 85% din consumul total în lume.

Informații de context

Vizita ambasadorului român în statele Colorado și Nebraska face parte din turneul „50 States, One Community”, pe care acesta îl efectuează în comunitățile românești din Statele Unite. Până acum, turneul a inclus 15 state americane vizitate. Andrei Muraru și-a propus să viziteze cât mai multe comunități de români din SUA, considerând că este important să le cunoască specificul, dorințele și necesitățile, precum și să exploreze oportunitățile de cooperare economică, investiții și schimburi culturale la nivel statal.

Până în prezent, de la prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui american Joe Biden în luna septembrie 2021, ambasadorul Muraru a mai vizitat o serie de comunități de români din statele Ohio, Illinois, New Jersey, Arizona, Utah, Texas, Minnesota, Michigan, New Mexico, Connecticut, Alabama, Idaho, Nevada. Vizitele ambasadorului român cuprind atât întâlniri cu comunitățile românești și cu profesori și studenți români din universități, cât și întrevederi oficiale la cel mai înalt nivel cu autorităţile statelor vizitate.