Ca parte a turneului “50 States, One Community”, ambasadorul României, Andrei Muraru, a vizitat statele americane Kansas și Arkansas, în perioada 13-14 iunie, respectiv 17-19 iunie 2024.

În Kansas, ambasadorul Muraru a avut o întrevedere cu directorul Diviziei Relații Internaționale din cadrul Departamentului Comerțului, Laura Lombard, cu care a discutat despre posibilitățile de dezvoltare a cooperării bilaterale în domenii compatibile, precum agricultura. Ambasadorul a evidențiat oportunitatea pentru delegația economică care va reprezenta statul Kansas la summitul investițional Select USA, ce se va desfășura în zona Washington D.C., în perioada 23-26 iunie 2024, de a interacționa cu companiile românești prezente la eveniment, exprimând deschiderea Ambasadei pentru facilitarea contactelor. Vizitarea Institutului Național pentru Cercetare în Domeniul Aviației și a laboratoarelor aferente, precum și întâlnirea cu vicepreședintele pentru strategii și relații guvernamentale, Andrew Schlapp, alături de alți ingineri care susțin activitatea de cercetare și inovare în domeniul industriei aviatice, a oferit o imagine edificatoare asupra noilor abordări din domeniul în care ponderea inteligenței artificiale în ansamblul procesului de construcție de aeronave este tot mai crescută.

Ambasadorul Muraru a vizitat Universitatea din Kansas, Centrul pentru Studii Ruse, Est-europene și Eurasiatice și Biblioteca Watson, unde a discutat cu conducerea acesteia despre posibilitățile de cooperare inter-universitară, inclusiv prin valorificarea oportunităților oferite de programele UE. O discuție amplă asupra evoluțiilor istorice din SUA, dar și asupra noului context de securitate Europa de Est și vecinătatea imediată a României, ca urmare a ofensivei Rusiei în Ucraina, a fost purtată cu Dr. Marie-Alice L’Heureux, director asociat al Centrului. Întâlnirile cu comunitățile românești din zona Wichita, respectiv Overland Park, au oferit un nou prilej de a descoperi români cu povești individuale de succes în cele mai diverse domenii, care reprezintă cu onoare țara de origine și care păstrează legăturile cu aceasta.

În statul Arkansas, pe agenda politică au fost incluse întrevederi cu viceguvernatorul Leslie Rutledge, prima femeie care deține această poziție, după ce a fost procuror general al statului Arkansas, dar și cu trezorierul statului, Larry Walther, precum și cu primarul orașului Little Rock, capitala statului, Frank Scott. Ambasadorul a subliniat oportunitățile de cooperare în domeniul apărării, având în vedere faptul că în Camden, Arkansas, se află facilitatea de producție Lockheed Martin care produce sistemele HIMARS. România a fost primul client european al sistemului HIMARS, care s-a dovedit eficient și pe câmpul de luptă din Ucraina. Un alt punct de convergență între statul Arkansas și România a fost domeniul agriculturii, având în vedere că statul se numără printre cei mai mari producători din SUA la unele categorii de produse agricole, performanță pe care și România o atinge la nivel european.

În cadrul vizitei la University of Arkansas din Little Rock, ambasadorul a vizitat Centrul de Nanotehnologie condus de Alexandru Biris, absolvent al Universității Babes Bolyai din Cluj, care dezvoltă produse inovatoare și care ar putea marca premieri mondiale în domeniul medical și nu doar. Centrul lucrează la o serie de proiecte de colaborare cu cercetători și medici din România. În cadrul vizitei la compania fondată de directorul român al centrului, Nushores Biosciences LLC, au fost prezentate proiectele de cercetare care au potențialul de a revoluționa multe ramuri medicale.

Vizita la Arkansas Economic Development Commission, principalul birou economic al statului, a inclus întrevederi cu secretarul comerțului din Arkansas, Hugh McDonald, directorul executiv al biroului, Clint O’Neal, dar și cu directoarea de dezvoltare a segmentului de business, Olivia Womak. Au fost discutate oportunități de creștere a comerțului bilateral dintre cele două state, precum și posibilitatea de a crește prezența companiilor americane din Arkansas în România, și invers.

În statul Arkansas, ambasadorul a avut și întâlniri cu comunitatea de români și a vizitat două biserici românești – Biserica Penticostală Românească Betania și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Hot Springs, dar și comunitatea ortodoxă din stat.

Informații de context

Vizita ambasadorului român în statele Kansas și Arkansas face parte din turneul „50 States, One Community”, pe care acesta îl efectuează în comunitățile românești din Statele Unite. Andrei Muraru și-a propus să viziteze cât mai multe comunități de români din SUA, considerând că este important să le cunoască specificul, dorințele și necesitățile, precum și să exploreze oportunitățile de cooperare, investiții economice și schimburi culturale la nivel statal.

Până în prezent, de la prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui american Joe Biden în luna septembrie 2021, ambasadorul a vizitat o serie de comunități de români din statele Ohio, Illinois, New Jersey, Arizona, Utah, Texas, Minnesota, Michigan, New Mexico, Connecticut, Nevada, Idaho, Georgia, Alabama, Colorado, Nebraska, Pennsylvania, West Virginia, New Hampshire, Mississippi, Tennessee, Oklahoma, Louisiana, Kentucky, Washington, Oregon, Indiana, Vermont și Maine. Vizitele ambasadorului cuprind atât întâlniri cu comunitățile românești, cu profesori și studenți români din universități americane cât și întrevederi oficiale la cel mai înalt nivel cu autorităţile statelor vizitate, precum și întâlniri de promovare economică a României.

