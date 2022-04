În perioada 2-5 mai 2022, Alianţa Franceză din Suceava şi Universitatea „Ştefan cel Mare” vor primi o delegaţie de la Institutul Naţional Superior al Profesoratului şi Educaţiei (INSPE) al Universităţii Champagne-Ardenne din Reims, Franţa. Echipa formată din Thierry Philippot, director INSPE, Frédéric Castel, director adjunct şi responsabil cu relaţiile internaţionale, Marie-Pierre Larvor, directoare adjunctă, Sophie Hourdin, responsabilă parteneriate internaţionale şi Michèle Madiot, responsabilă relaţii internaţionale, are pe agenda de lucru mai multe întâlniri cu profesori din mediul universitar şi preuniversitar în vederea dezvoltării de noi parteneriate şi colaborări în domeniul predării limbii franceze şi al profesionalizării viitorilor profesori.

Vizita delegaţiei franceze va fi un prilej de bilanţ al stagiului de formare pe care cei 20 de masteranzi de la specializarea Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation de la INSPE Reims l-au efectuat la Suceava în perioada 21 februarie-5 martie 2022. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi a fost coordonat de prof. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, preşedinte de onoare al Alianţei Franceze şi lector univ. dr. Mariana Şovea, director. Stagiul a implicat peste 100 de profesori şi învăţători din 10 unităţi de învăţământ, care au contribuit la perfecţionarea didactică şi metodică a studenţilor francezi. Delegaţia va vizita patru dintre unităţile de învăţământ partenere – Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Colegiu Naţional „Mihai Eminescu”, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni şi Şcoala nr.1 pentru a cunoaşte cadrele didactice implicate în proiect şi pentru a continua şi dezvolta colaborările actuale.

În cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava au fost prevăzute întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei pentru depunerea unui proiect internaţional Erasmus + Teacher Academy, în care universitatea suceveană şi Alianţa Franceză sunt parteneri alături de Universitatea din Reims, Franţa, Universitatea din Manneheim, Germania, Universitatea din Ljubljana, Slovenia şi Universitatea din Anadolu, Turcia. Proiectul este destinat constituirii unei comunităţi europene de profesori, cu accent pe formarea continuă, facilitarea accesului la informaţie prin digitalizarea unor suporturi comune de învăţare şi încurajarea mobilităţii fizice şi virtuale.

Alianţa Franceză din Suceava are o strânsă colaborare cu echipa de la INSPE Reims, Franţa, cu care a demarat mai multe proiecte francofone, printre care amintim activitatea Le chanteur du mois/Cântăreţul lunii, animată de Frédéric Castel, prin care publicul sucevean are posibilitatea de a face cunoștință și de a dialoga cu un cântăreţ francez actual. Doi profesori de la aceeaşi universitate, Sophie Ferreiro şi Frédéric Castel vor interveni şi în cadrul stagiului de formare Printemps de l’Innovation du Français din 9-14 mai, unde vor susţine ateliere de formare în didactica limbii franceze.