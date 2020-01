La data de 26.01.2019, compania SIMEX a primit vizita Ambasadorului Republicii Belarus E.S. Andrey Mihailovich Grinkevich, E.S. Igor Nikolaevich Iniushkin, ministru-consilier si E.S. Andrey Vladimirovich Kashtanov, din partea Ambasadei Federatiei Ruse.

In cadrul intrevederii, distinsii oaspeti,au salutat dezvoltarea in ascensiune a cooperarii reciproc avantajoase dintre SIMEX si Federatia Rusa, respectiv Republica Belarus. De asemenea, au venit cu propuneri comerciale concrete care vizeaza deschiderea unor parteneriate prin infiintarea de firme cu capital mixt roman-rus si belorus.

„Reprezentantii Ambasadei Federatiei Ruse, au precizat ca mobila romaneasca clasica SIMEX, produsa din lemn masiv, ramane in preferinta rusilor in pofida noului trend de mobila moderna „care bantuie prin Europa Occidentala”, produsa din mdf, plastic si alte materiale care nu au legatura cu lemnul masiv. Pentru rusi, mobila romaneasca reprezinta „mercedesul romanesc”, aceasta fiind cea mai frumoasa si de calitate mobila din lume! Au mai adaugat ca in Rusia sintagma „Fabricat in Romania” reprezinta o carte de vizita care garanteaza calitate 100%.

Ambasadorului Republicii Belarus, E.S. Andrey Mihailovich Grinkevich, a afirmat ca parintii dansului au in casa mobila romaneasca cumparata acum 40 de ani, care pe langa eleganta si comfort, este rezistenta ca otelul. Potentialul de cooperare viitoare dintre Romania si Republica Belarus este mult mai mare decat in prezent. Romania este pe locul 7 ca partener comercial al Republicii Belarus.

Republica Belarus produce in prezent 13% dintre toate tractoarele fabricate in intreaga lume. Aceste tractoare sunt ansamblate si in Romania la Reghin. Aproximativ o treime din toate camioanele de mare tonaj sunt produse in Belarus, care a intrat in Cartea Recordurilor cu cel mai mare camion produs vreodata, cu capacitate de transport pana la 500 de tone.

De asemenea, in Belarus sunt produse toate tipurile de vehicule, inclusiv autobuze, troleibuze care transporta si calatori in localitati din Romania: Constanta, Galati, Brasov etc. Excelenta Sa, Andrei Mihailovich Grinkevich a mai adus in atentie faptul ca in Belarus sunt produse aprox. 10% din frigiderele fabricate la nivel global.

In parcul IT din Belarus s-a inventat VIBER si World of Tanks. Inventatorii romani au pus bazele WhatsApp, deci suntem foarte aproape, avem multe elemente comune care ne permit sa stabilim relatii comerciale reciproc avantajoase”, a declarat Gabriel Antoniu Lavrincic – director comerical SIMEX.