Astăzi, 03 decembrie 2020, ministrul Monica Cristina Anisie a vizitat Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. din București, instituție ce desfășoară o bogată activitate în domeniu.

Expertiza I.N.C.A.S. include cercetarea fundamentală în științele aerospațiale, precum și elemente de cercetare aplicativă, deopotrivă în context național și internațional, în parteneriate strategice cu industria. Institutul este, de altfel, un actor major în cercetarea aerospațială din programele Uniunii Europene, precum și în cea internațională.

Cu prilejul vizitei, ministrul educației și cercetării a cunoscut facilitățile I.N.C.A.S.: Laboratorul de Realitate virtuală (pentru concepția sistemelor aerospațiale / Aero-VR), simulatoarele de zbor pentru Boeing 737 și Airbus A320, departamentul UAV-uri, departamentele Suflerie subsonică și Suflerie trisonică, dar și cabina mock-up IAR-99 TD.

Astfel, Laboratorul Aero-VR este primul laborator de Realitate Virtuală 3D imersivă și interacțiune haptică cu subiectul uman din Europa Centrală și de Est, care poate atinge rezoluții de proiecție de 4K, oferind și unul dintre cele mai performante sisteme de vizualizare tridimensională (3D) din lume, ce asigură condițiile de simulare necesare pentru cercetările aerospațiale.

Simulatoarele de zbor ale INCAS pot replica artificial zborul aeronavelor și diferite aspecte ale mediului, permițând studii aprofundate legate de răspunsul pilotului, optimizarea răspunsului la eșec, scăderea costului operațiunilor etc.

De asemenea, reprezentanți ai echipelor de cercetare au prezentat ministrului și alte programe din portofoliul I.N.C.A.S., toate cu impact științific semnificativ, între care amintim:

– Construcția de vehicule fără pilot, telecomandate, pentru observare aeriană și intervenție;

– Aeronava IAR-99 TD (Demonstrator Tehnologic), dezvoltată pentru validarea unor sisteme complexe și pentru producerea unei noi generații de avioane de antrenament, IAR-99 NG;

– AeroTAXI – un program ce urmărește dezvoltarea unui nou avion de transport aerian regional de pasageri (clasa de 9-12 pasageri);

– Realizarea unui avion de antrenament, utilizabil atât de Ministerul Apărării Naþionale sau Ministerul Afacerilor Interne, cât și de Aeroclubul României.

„Felicit echipa Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” din București! Rezultatele activității acestuia sunt de înaltă clasă și sunt convinsă că strategia institutului, cu accent pe dezvoltarea capacităților de cercetare ale României în domeniul aerospațial și pe integrarea acestora în programul de cercetare al Uniunii Europene, va avea succes. Vă asigur că vom continua investiția în cercetare, pentru și într-o Românie modernă!”, a declarat ministrul Monica Cristina Anisie.