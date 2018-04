Prim-ministrul Viorica Dăncilă va efectua, în perioada 25-26 aprilie, o vizită oficială în Statul Israel, la invitația prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu.

Agenda vizitei include întrevederi cu omologul israelian, Benjamin Netanyahu, președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, și cu liderul opoziției din Knesset, Isaac Herzog. De asemenea, premierul Viorica Dăncilă va avea o întrevedere cu Theophilos al III-lea, patriarhul grec-ortodox al Ierusalimului.

Vizita prim-ministrului României în Statul Israel se înscrie în seria de contacte politico-diplomatice destinate marcării aniversărilor care fac din 2018 un an de referință pentru relația bilaterală, respectiv 70 de ani de la crearea Statului Israel, 70 de ani de relații diplomatice neîntrerupte și 100 de ani de la crearea statului român modern.

Discuțiile vor fi axate pe evaluarea stadiului relațiilor bilaterale româno-israeliene, cu accent pe identificarea oportunităților de valorificare suplimentară a cooperării în domenii de interes comun. De asemenea, discuțiile vor prilejui un schimb de opinii asupra evoluţiilor politice și de securitate în plan regional şi global.

Cu ocazia prezenței în Israel, prim-ministrul Viorica Dăncilă va vizita Memorialul Martirilor și Eroilor Holocaustului „Yad Vashem”.